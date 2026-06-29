Lluvias desentierran restos óseos en Zapopan y acribillan a hombre en El Tizate, ZMG de noche

Un extraño reporte de detonaciones de arma de fuego movilizó a la Policía de Guadalajara al cruce de la Avenida Revolución y la calle Edison, en la colonia La Loma. Sin embargo, a la llegada de las autoridades y los cuerpos de emergencia, se descartó el uso de pistolas y se localizó a un hombre de aproximadamente 50 años con múltiples huellas de violencia por golpes. El afectado, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad, ofreció versiones contradictorias a los oficiales; una de ellas señalaba que había sido atacado por un grupo de mariachis tras una fuerte discusión. Como evidencia del curioso altercado, en el asfalto quedaron los restos de una guitarra destrozada. Pese a tener heridas visibles, el sujeto se tornó agresivo, se negó a recibir atención médica y se retiró del lugar a pie, abandonando en la escena a su compañero de parranda y a una mujer que sostenía un ramo de flores.

Atentado en El Tizate: Recibe cinco balazos y sobrevive

En el municipio de Zapopan, la violencia armada dejó a un hombre herido de gravedad en la colonia El Tizate. Aunque inicialmente las patrullas no encontraron a nadie en el punto de la agresión, minutos después personal de un hospital privado ubicado en la colonia Arenales Tapatíos notificó el ingreso de un paciente herido por proyectil de arma de fuego, llevado por sus propios medios. Al realizar una inspección médica minuciosa, los doctores confirmaron que la víctima presentaba al menos cinco impactos de bala en distintas partes del cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia bajo custodia a un hospital de primer nivel. Testigos señalaron que los agresores fueron dos sujetos que huyeron inmediatamente después de disparar. La Fiscalía del Estado ya indaga el móvil del ataque.

Macabro hallazgo en Lomas de la Primavera: Lluvias desentierran restos óseos

Vecinos de la colonia Lomas de la Primavera, en Zapopan, descubrieron restos humanos en el cruce de las calles Tizapán y San Miguel El Alto. Al arribar las unidades municipales, confirmaron que se trataba de un cráneo y una mandíbula humana expuestos sobre la vía pública. Debido al estado de los huesos, no se pudo determinar el sexo ni la evolución cadavérica a simple vista. Una de las principales hipótesis de las autoridades es que las recientes y fuertes tormentas registradas en la ciudad pudieron desenterrar y arrastrar los restos desde la parte alta de la colonia. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se hizo cargo de levantar la osamenta para su análisis pericial.

Tragedia en la Carretera a Chapala: Fallece hombre atropellado en La Micaelita

El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 55 años fue localizado a un costado de la Carretera a Chapala, a unos metros del ingreso al Anillo Periférico, dentro de la colonia La Micaelita en Tlaquepaque. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al punto pero solo pudieron confirmar el deceso del masculino, quien se presume vivía en situación de calle y presentaba múltiples fracturas y contusiones en su economía corporal. Por las huellas en la escena, las autoridades estatales estiman que fue embestido por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar aprovechando la nula vigilancia de la madrugada. El Servicio Médico Forense se encargó de trasladar el cadáver en calidad de desconocido.

Camioneta destruye barda tras brutal choque en Parques de Santa María

El exceso de velocidad y la falta de pericia cobraron factura sobre la Avenida Camino Real a Colima, cerca de su cruce con la Avenida del Tajo, en Tlaquepaque. El conductor de una camioneta pickup blanca perdió el control de la unidad, se estrelló de lleno contra una barda perimetral y terminó varado en medio del camellón central. Al sitio acudieron bomberos municipales y rescatistas de la Cruz Roja para auxiliar a una pareja; la mujer presentaba un fuerte golpe en el cráneo, pero prefirió firmar el desistimiento médico para esperar el pase de su aseguradora. Debido al fuerte impacto, la barda sufrió daños estructurales graves y tuvo que ser apuntalada por los bomberos ante el riesgo inminente de un colapso total.