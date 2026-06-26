Fuerte explosión en Zapopan deja múltiples heridos; hubo niños quemados

La noche del pasado 25 y la madrugada del 26 de junio se desató el terror en Zapopan, pues durante la quema del castillo por las fiestas de San Juan Bautista en la plaza principal de San Juan de Ocotán, una chispa cayó sobre la pirotecnia almacenada y provocó una aparatosa explosión en medio de la multitud.

El incidente dejó un total de 12 personas lesionadas, entre las cuales se encuentran cuatro menores de edad de entre 1 y 8 años. Hasta el momento, se confirmó que las víctimas sufrieron quemaduras de primer y segundo grado, así como heridas superficiales por los fragmentos que salieron proyectados. Todas fueron trasladadas a urgencias de las sedes Sur y Centro del "Hospitalito" de Zapopan.

Tras el incidente, la zona fue asegurada por la policía municipal, quien espera que el personal de investigación de incendios termine el peritaje oficial para confirmar el incidente.

Ataque directo en Tlajomulco deja un hombre al borde de la muerte

Un hombre de 36 años fue atacado a balazos mientras estaba estacionado y comprando comida junto a su pareja, el hecho ocurrió en avenida Concepción y Boulevard Nuestra Señora de las Mercedes, dentro del fraccionamiento Hacienda de Santa Fe.

La víctima recibió al menos 6 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, sin embargo fue trasladado —en estado crítico— por los paramédicos de la Cruz Verde. Pasada la emergencia médica, las autoridades aseguraron múltiples indicios balísticos en la escena y utilizarán las cámaras de videovigilancia cercanas para dar con los responsables.

Atacan a mujer con un bate en el Centro

Una riña vial, que inició en avenida Chapultepec, terminó en un fuerte ataque con un bate en el cruce de avenida Hidalgo y calle Puebla —en el Centro de Guadalajara—. Esto debido a que los pasajeros de un auto particular de color gris bajaron a pelear con los ocupantes de un taxi, resultando una mujer de 30 años golpeada en la cabeza hasta quedar inconsciente.

Al cabo de un rato, elementos de la Policía del Estado que transitaban por el lugar, lograron detener a los agresores en el acto, sin embargo, además de la mujer y el parabrisas del taxi estrellado, el conductor del carro blanco resultó afectado cuando este lo impacto durante la persecución previa a la pelea.