Madre buscadora encuentra a su hijo después de 8 años; identifican restos de Jhonatan Romero Gil

La búsqueda terminó, pero la lucha por justicia continúa para la madre buscadora, Socorro Gil Guzmán, quien después de 8 años localizó a su hijo Jhonatan Guadalupe Romero Gil, quien desapareció el 5 de diciembre de 2018 en Acapulco, Guerrero.

Ante medios de comunicación, la madre buscadora informó los resultados obtenidos por la confronta genética, pero denunció que su hijo pasó años sin ser identificado en el Servicio Médico Forense (Semefo), asegurando que la Fiscalía del Estado obstaculizó el proceso.

Policías lo levantaron: lo que se sabe de la desaparición de Jhonatan Romero Gil

Jhonatan Guadalupe Romero Gil desapareció la noche del 5 de diciembre de 2018, cuando salió de su casa para ver un partido de fútbol y también ayudar a una amiga a vender cenas.

Su madre recuerda que esa fue la última vez que lo vio, según detalló el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Poco después, recibió una llamada en la que le avisaban que policías municipales se habían llevado al joven y desde entonces no volvió a saber de él.

Por ello, Socorro Gil, presidenta del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, sostiene que su hijo fue víctima de desaparición forzada y responsabiliza a elementos policiacos por su detención: “Jhonatan no murió, la policía se lo llevó y el Estado lo desapareció” denunció durante la conferencia de prensa.

“La Fiscalía desapareció a mi hijo”: una búsqueda llena de irregularidades

La madre buscadora informó que los restos de Jhonatan Guadalupe estuvieron en el Semefo desde el 2022, luego de que fuera asesinado presuntamente por los agentes de seguridad aquel diciembre de 2018.

Después de más de ocho años de búsqueda y con profundo dolor, Socorro Gil compartió el momento que durante años esperó, pero que también temió:

"Hoy sé que los restos encontrados en el Semefo son de mi hijo", expresó durante una conferencia de prensa, aunque puso en duda que fueran del 99.9%, sabiendo que solo se tienen los datos genéticos de la madre, pero faltan del padre.

Socorro Gil aseguró que solicitará una nueva confronta genética ante la Fiscalía General de la República (FGR), pues dijo no confiar plenamente en las autoridades estatales, mismas que habrían ayudado a borrar los indicios para encontrar a su hijo.

México con 133 mil desaparecidos: no son solo cifras, son familias rotas

A pesar de haber encontrado a su hijo, Socorro Gil aseguró que su lucha no termina, por lo que van a seguir pidiendo justicia en un país donde la cifra de desaparecidos asciende a más de 133 mil personas.

"Esta lucha que he llevado durante años no ha sido de balde. Logré encontrar a mi hijo, sus restos, y vamos a seguir exigiendo justicia y seguir exigiendo búsquedas", afirmó.

