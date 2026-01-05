Tragedia en Tala: Hallan muertas a madre e hija, ZMG de noche

Una escena desgarradora se registró en la colonia Lomas del Laurel 1, en el municipio de Tala, donde una mujer de 27 años y su hija de tan solo 5 años fueron localizadas sin vida al interior de una habitación. Fue la pareja sentimental de la mujer quien, al llegar al domicilio ubicado en el cruce de las calles Villa Corona y Zapotiltic, encontró a ambas sin responder a estímulos. A pesar de la llegada inmediata de paramédicos, solo se pudo confirmar el deceso de las dos.

Aunque los cuerpos no presentaban huellas de violencia, las autoridades localizaron botellas de alcohol y pastillas esparcidas en la vivienda. Según declaraciones del padre de la menor, la mujer sufría de depresión severa y contaba con antecedentes de intentos de suicidio . La Fiscalía del Estado ya integra la carpeta de investigación, mientras se espera que la autopsia de ley aclare si se trató de una tragedia provocada o una intoxicación accidental.

Bala Perdida hiere a empleada doméstica en Tlaquepaque

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, la violencia alcanzó a una mujer de 26 años mientras realizaba sus labores domésticas. La víctima se encontraba lavando afuera de un domicilio en la calle Flor de San Juan y Puerto cuando sintió un impacto en el abdomen; inicialmente, no logró identificar de dónde provino la detonación. Sus familiares la trasladaron de urgencia a la Cruz Roja Toluquilla.

Los médicos informaron que la joven presenta una herida con entrada en el costado izquierdo y salida en el costado derecho, lo que le provocó una grave hemorragia interna. Su estado de salud se reporta como reservado y delicado. Elementos policiales y agentes del Ministerio Público ya revisan la zona en busca de testigos o cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables de este ataque.

Menor de edad grave tras ser atropellado en la colonia Constitución

Un niño de 12 años se debate entre la vida y la muerte tras ser atropellado en el municipio de Zapopan. El accidente ocurrió en el cruce de las calles General Manuel M. Diéguez y Vistalegre, en la colonia Constitución. De acuerdo con testigos, el menor circulaba en su bicicleta acompañado de su primo de 13 años cuando fueron impactados por una camioneta gris.

Mientras que el primo resultó ileso, el pequeño de 12 años sufrió una fractura craneoencefálica. Debido a que su salud se complicó rápidamente en el puesto de socorros, tuvo que ser trasladado de emergencia al "Hospitalito". El conductor de la camioneta, un hombre de 46 años, quedó en calidad de detenido mientras se deslindan responsabilidades y se determina su situación jurídica.

Ataque a balazos en Tonalá: Hombre herido al salir de una tienda

Finalmente, en la colonia Puente Viejo de Tonalá, un hombre de 30 años fue agredido con arma de fuego. La víctima, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, salía de una tienda de abarrotes sobre la calle Paseo del Trigal cuando sintió un impacto en la espalda. Al pedir ayuda, paramédicos confirmaron que el proyectil se alojó en el tórax.

El herido fue trasladado a la Cruz Verde Pajaritos en estado de regular a grave. Al igual que en el caso de Tlaquepaque, el afectado dijo desconocer quiénes fueron los agresores o el motivo del ataque. La Policía Municipal y la Fiscalía estatal ya realizan las indagatorias correspondientes para esclarecer este hecho violento en la zona oriente de la metrópoli.

