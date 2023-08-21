AMLO afirma que Zoé Robledo no buscará gubernatura de Chiapas en las elecciones 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su conferencia de prensa matutina, confirmó que Zoé Robledo no saldrá de su cargo como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para buscar la gubernatura de Chiapas en las próximas elecciones 2024.

“Le di un abrazo, porque uno tiene que saber en dónde es más útil en un proceso de transformación, y no se lucha por cargos, le lucha por principios. [...] Es un gran servidor público”, dijo AMLO.

¿Por qué Zoé Robledo no irá por la gubernatura de Chiapas?

Según lo dicho por el presidente López Obrador, el funcionario no contendería por la gubernatura de Chiapas porque prefirió consolidar el sistema IMSS-Bienestar en los estados de la República Mexicana.

"Ya estamos por llegar a 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro, destacó López Obrador y repitió que “va a ser el mejor sistema de salud del mundo”. Por otro lado, mencionó que fue el jueves cuando le dio la noticia de que él no quería abandonar el proyecto porque quiere continuar con el compromiso establecido.

Cabe recordar que en junio pasado, Robledo Aburto afirmó que renunciaría a la dirección del Seguro Social para buscar la gubernatura de Chiapas con Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En ese sentido, AMLO sostuvo una reunión con su gabinete donde dijo que al menos ocho funcionarios le manifestaron su deseo para dejar su respectivo cargo para buscar otro en los comicios del próximo año.

Uno de ellos sería Ricardo Sheffield Padilla, procurador Federal del Consumidor (Profeco), quien buscaría la gubernatura de Guanajuato.

Por su parte, la corcholata Claudia Sheinbaum, reconoció la decisión de Zoé Robledo por su decisión de seguir frente al IMSS con unas palabras que expresó en su cuenta de Twitter.

Mi reconocimiento a @zoerobledo por su decisión de seguir al frente del IMSS hasta el final del sexenio para consolidar el nuevo sistema de salud pública. Es un ejemplo de cómo en la Transformación no se lucha por cargos, se lucha por principios y por ideales. La salud es un… — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 21, 2023

¿Quién es Zoé Robledo, director del IMSS?

Zoé Robledo nació el 9 de enero de 1979 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, viene de una familia de políticos, como es el caso de su tío-abuelo Édgar Robledo Santiago, quien fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y diputado federal.