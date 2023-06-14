¿La segunda es la vencida? Ricardo Sheffield buscará la gubernatura de Guanajuato en 2024

Tras la reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con su gabinete presidencial para determinar quiénes serían los posibles en salir y contender en las elecciones 2024 por alguno de los cargos, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, alzó la mano.

En su salida de Palacio Nacional, Sheffield señaló: "Sí, si vamos por Guanajuato, la segunda es la vencida". Aunado a ello, señaló que todavía no renunciaría, pues esperaría al proceso interno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena): "Esos tiempos ya los definirá el partido".

¿Qué estados tienen elecciones en 2024?

Esta es la lista de los estados que elegirán a su nuevo gobernador:



Chiapas, tras la salida de Rutilio Escandón de Morena.

Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez (PAN) y Ricardo Sheffield , titular de la Profeco, ya alzó la mano.

(PAN) y , titular de la ya alzó la mano. Jalisco de Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano.

Morelos, donde está Cuauhtémoc Blanco de Encuentro Social.

Puebla, gobernado por Miguel Barbosa de Morena.

Tabasco de Carlos Manuel Merino de Morena.

Veracruz, donde está Cuitláhuac García de Morena.

Yucatán, gobernada por Mauricio Vila del PAN.

Por el momento, el único que ha dicho abiertamente que buscará alguna de las gubernaturas que se abrirán para 2024, es el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.

Ricardo Sheffield buscará la gubernatura de Guanajuato por segunda ocasión

Cabe recordar que esta sería la segunda ocasión en que Sheffield buscaría el mismo puesto en Guanajuato, pues en 2018, con el apoyo del presidente López Obrador, pidió una licencia en marzo de ese año para dejar su cargo.

Sin embargo, el procurador perdió la contienda frente al gobernador actual de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, del Partido Acción Nacional (PAN).

Al menos ocho saldrían del gabinete presidencial para buscar un cargo en elecciones 2024

Este miércoles 14 de junio, durante la conferencia matutina, AMLO dio a conocer que al menos ocho nombres saldrían de su gabinete presidencial para contender por algún cargo en las elecciones de 2024.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que ya tiene los relevos de las personas que dejarán su gabinete para buscar una candidatura pic.twitter.com/nAtv92ENTj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 14, 2023

Entre otras salidas recientes de su gabinete, se encuentra el excanciller, Marcelo Ebrard, además del secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández, quien tiene previsto renunciar a su cargo el próximo viernes 16 de junio.