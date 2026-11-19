Una zona de baja presión en el océano Atlántico mantiene vigilancia meteorológica por su posible desarrollo ciclónico, luego de alcanzar 30 por ciento de probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas y 60 por ciento en un periodo de siete días.

El sistema se localiza frente a la costa sureste de Florida, Estados Unidos, aproximadamente a mil 25 kilómetros al este-noreste de Quintana Roo.

De acuerdo con el reporte del 19 de noviembre de 2026 de la Conagua, la formación meteorológica avanza hacia el nor-noreste; por ahora, no se ha confirmado que evolucione a tormenta tropical ni que represente un impacto directo para territorio mexicano.

¿Dónde se encuentra la zona de baja presión y qué posibilidades tiene de evolucionar?

El sistema permanece bajo observación debido a que sus condiciones podrían favorecer un desarrollo ciclónico en los próximos días.

La probabilidad estimada es de 30 por ciento en las siguientes 48 horas, mientras que aumenta a 60 por ciento si se considera un plazo de siete días.

Su ubicación, frente a Florida y a más de mil kilómetros de Quintana Roo, permite mantener seguimiento sobre su desplazamiento y los cambios que pueda presentar; sin embargo, estas estimaciones no significan que necesariamente se convertirá en un ciclón tropical.

En vigilancia una zona de #BajaPresión con 30 % de probabilidad para formar un #CiclónTropical en 48 horas sobre el océano #Atlántico, al sureste de Florida, Estados Unidos de América. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/IFp546xKh9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 20, 2026

¿Qué ocurre cuando una zona de baja presión se convierte en ciclón tropical?

Estos sistemas se desarrollan sobre aguas cálidas, cuando la temperatura superficial del océano supera los 26 grados Celsius y existen condiciones atmosféricas que favorecen la concentración de nubes y tormentas alrededor de un centro de baja presión.

Su evolución contempla cuatro etapas: perturbación tropical, depresión tropical, tormenta tropical y huracán; esta última categoría se alcanza cuando los vientos sostenidos superan los 119 kilómetros por hora.

La temporada de ciclones tropicales terminará el 30 de noviembre

El calendario oficial establece que la temporada de ciclones tropicales de 2026 concluirá el 30 de noviembre tanto en el Atlántico como en el Pacífico.

La temporada de lluvias en México también tiene previsto cerrar alrededor de esa fecha, de acuerdo con los registros mencionados de la Conagua.

Aunque el periodo está próximo a terminar, la zona de baja presión continúa bajo vigilancia y su evolución dependerá de las condiciones meteorológicas que presente durante los próximos días.