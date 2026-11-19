Aunque “El Niño” muy fuerte continúa ganando fuerza y se espera que alcance su punto máximo durante el invierno de 2026-2027, la intensidad de este fenómeno climático no durará para siempre.

Expertos de la UNAM y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén que este fenómeno climático comience a debilitarse durante la primavera 2027, pero su desaparición podría dar paso a un nuevo peligro para México.

¿El Atlántico será más activo en 2027? Esto dicen expertos

A diferencia de este año, la temporada de huracanes en el Atlántico podría ser más activa para el 2027, advierte Phil Klotzbach, experto en huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

Esto se debe a que, después de un episodio de “El Niño”, como el que estamos atravesando, existe la posibilidad de que se desarrolle su contraparte, conocida como “La Niña”.

Este fenómeno climático se establece cuando se enfrían las aguas del Pacífico, lo que puede favorecer la formación de huracanes o tormentas.

“La Niña”: ¿puede representar un peligro para México?

Mientras “El Niño” se caracteriza por el calentamiento inusual del océano Pacífico, el otro aparece cuando sus aguas se enfrían más de lo normal.

Para que se desarrolle “La Niña”, las temperaturas del mar deben disminuir al menos 0.5 °C por debajo del promedio, explicó el subgerente de Climatología y Servicios Climáticos del SMN, Alejandro Jair García Jiménez.

Pero ¿por qué esto representa un riesgo para México ?

De acuerdo con un análisis publicado por CNN, “El Niño” suele dificultar la formación de huracanes en el Atlántico debido a los fuertes vientos que pueden debilitar las tormentas.

En cambio, su contraparte favorece el desarrollo de más ciclones tropicales, al reducir la presencia de esos vientos que durante 2026 impidieron que alcanzaran potencia.

Por ende, si “La Niña” se forma este 2027 podría representar un riesgo para las costas mexicanas, especialmente los que están cerca del Golfo de México.

¿Cuándo comenzará a perder fuerza El Niño en 2027?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) señala que los episodios fuertes de “El Niño” suelen debilitarse rápidamente tras alcanzar su punto máximo.

En entrevista con Azteca Noticias, Alejandro Jair García Jiménez, explicó que conforme las aguas del Pacífico comienzan a enfriarse, “El Niño” pierde fuerza.

Cuando las temperaturas regresan a valores cercanos a lo normal, se considera que el fenómeno ha terminado.

“Ahora lo que resta saber es hasta cuándo “El Niño” se va a prolongar. Sabemos por el momento que este fenómeno puede durar hasta la primavera del 2027”, explicó el subgerente del SMN.