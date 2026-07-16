La zona identificada por los especialistas como origen de los huracanes de julio: lista de playas que más afecta

La temporada de huracanes avanza con una alta actividad durante el mes de julio en el Océano Pacifico con la tormenta tropical “Elida”, que podría convertirse en el primer huracán del año, así como una zona de baja presión que podría evolucionar al ciclón “Fausto”.

Aunque muchos de nosotros seguimos el desarrollo de estos fenómenos cuando ya tienen nombre, pocos saben que existen regiones específicas del océano donde suelen nacer.

De acuerdo con el Atlas de Huracanes, los ciclones tropicales que impactan directa o indirectamente a México tienen su origen en cuatro zonas matrices distribuidas entre las cuencas del Pacífico y del Atlántico.

¿Cuáles son las zonas donde nacen los huracanes que afectan a México?

El Atlas de Huracanes identifica cuatro zonas matrices o de origen, desde donde se originan la mayoría de los ciclones que llegan al territorio nacional, entre ellos:

Golfo de Tehuantepec

Es la primera región en activarse cada temporada, generalmente durante la última semana de mayo. Se ubica frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, alrededor de los 15 grados de latitud norte.

Los primeros sistemas suelen desplazarse mar adentro, pero a partir de julio comienzan a ganar fuerza y cambian su trayectoria, avanzando hacia el litoral del Pacífico mexicano.

Cabe recordar que el huracán “Otis”, unos de los más devastadores en años y que impactó como ciclón de categoría 5 en Guerrero, se originó a partir de un disturbio situado al sur del Golfo de Tehuantepec.

Sonda de Campeche

La segunda zona matriz suele aparecer durante la primera quincena de junio en el suroeste del Golfo de México.

Los ciclones que nacen aquí inicialmente generan pocas lluvias, pero conforme avanza julio pueden evolucionar hasta convertirse en tormentas tropicales o huracanes que golpean especialmente a las costas del Golfo.

Caribe Oriental

Esta región entra en actividad a mediados o finales de julio, cuando las aguas del Caribe alcanzan temperaturas favorables para la formación de huracanes.

Desde esta zona se originan algunos de los ciclones más intensos de la temporada, muchos de los cuales cruzan la Península de Yucatán antes de internarse en el Golfo de México.

Atlántico tropical

La última zona matriz comienza a activarse hacia finales del mes y alcanza su mayor actividad entre agosto y octubre. Aquí nacen varios de los llamados huracanes de largo recorrido, que atraviesan el océano Atlántico antes de llegar al Caribe y, en algunos casos, acercarse a México.

Lista de playas que pueden verse más afectadas por los huracanes de julio

Dependiendo de la zona donde se forme el ciclón, algunas playas mexicanas presentan mayor riesgo de recibir lluvias, oleaje elevado o incluso el impacto directo de un huracán; aunque es importante señalar que estos modelos meteorológicos no siempre se cumplen:

Costas del Pacífico

Los ciclones originados en el Golfo de Tehuantepec suelen dejar afectaciones en playas como:



Puerto Chiapas, Chiapas.

Puerto Ángel y Huatulco, Oaxaca.

Acapulco, Guerrero.

Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Manzanillo, Colima.

Aunque no todos estos lugares reciben el impacto directo del ciclón tropical, sí pueden registrar lluvias torrenciales, oleaje elevado y fuertes vientos que obligan a cerrar los puertos.

¿Qué playas del Golfo y Caribe tienen mayor riesgo?

Cuando los ciclones se forman en la Sonda de Campeche, el Caribe Oriental o el Atlántico tropical, las playas que pueden registrar afectaciones son:



Cancún.

Playa del Carmen.

Tulum.

Cozumel.

Isla Mujeres.

Holbox.

Costa Maya, Quintana Roo.

Progreso y Celestún, Yucatán.

Campeche.

Tampico, Tamaulipas.

En estos destinos turísticos pueden presentarse lluvias intensas, marejadas, corrientes peligrosas y cierres temporales de playas cuando un ciclón se aproxima.