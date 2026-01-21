¿Tu ex es una rata de dos patas? Zoológico de Texas permite nombrar cucarachas o roedores como tu expareja para alimentar a sus animales

¡Ya se acerca San Valentín! Por ello, algunos ya se están preparando, pero no con flores ni cenas, sino con campañas de despecho como la que ideó el Zoológico de San Antonio en Texas .

La campaña "Cry Me a Cockroach" (llórame una cucaracha) se ha convertido en un fenómeno que permite a personas donar dinero para nombrar a una cucaracha, un vegetal o un roedor como su ex-pareja, para que luego sea devorado por un animal del zoo.

Indie understood the assignment 🪳



Name a cockroach, rat, or veggie after your ex, and we’ll feed it to an animal resident. Visit our website to make it happen! pic.twitter.com/njrEl5zGO3 — San Antonio Zoo 🦍 (@SanAntonioZoo) January 20, 2026

¿Cuál es el propósito de la campaña?

Aunque parezca una broma, esta iniciativa es una pieza clave para el sostenimiento del zoológico. El dinero recaudado no se queda en el "chisme", sino que se destina directamente a los esfuerzos de conservación de especies en peligro de extinción , el mantenimiento de los hábitats y la educación ambiental .

Gracias a que los precios son accesibles (desde unos 100 pesos mexicanos aproximadamente), el zoológico logra juntar miles de dólares en pocos días, demostrando que el humor es la mejor herramienta de marketing social.

Precios para todos los bolsillos: De la verdura a la rata

Este año, el zoológico ha bajado sus precios para asegurar que nadie se quede con las ganas de participar. Por unos 5 dólares (85 - 100 pesos), puedes elegir una cucaracha o una lechuga (si tu ex era más bien "insípido"). Si el resentimiento es mayor y sientes que esa persona fue una auténtica rata, el donativo es de 15 dólares (260 - 300 pesos).

Al final del proceso, recibes un certificado digital que puedes compartir en redes sociales para que el mundo sepa que tu pasado ya es parte de la cadena alimenticia.

Best of all - it’s even cheaper this year! https://t.co/Tmi6UkJdeg — San Antonio Zoo 🦍 (@SanAntonioZoo) January 20, 2026

¿Puedo participar desde México?

Aunque el zoológico está en Texas, la campaña se extiende a otras partes del mundo. Para participar en esta dinámica solo debes entrar a la página web del zoológico y hacer tu compra, en esta también se incluyen las imágenes y videos del animal devorando a tu ex.

El material se compartirá en redes sociales para que todos los donantes pueda compartirlos en sus perfiles personales.

No solo hay campañas de despecho: ¿Alguna vez te ha mandado un beso un perezoso o una jirafa?

El zoológico no solo cuenta con la campaña de despecho, este también ha puesto a disposición los "Kiss-O-Grams". Se trata de videos personalizados donde animales como perezosos, canguros o jirafas se acercan a la cámara para dar un tierno "beso" virtual.

Es la opción perfecta para quienes buscan un regalo digital bastante original.