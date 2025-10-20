VIDEO: Abuelito se hace viral en redes por su fiesta temática del programa “Acércate a Rocío”

En las últimas horas se ha hecho viral un video subido que muestra a abuelito quien celebró su cumpleaños con una fiesta temática de “Acércate a Rocío”, uno de los programas más seguidos en la actualidad, mismo que ha marcado una época en la televisión mexicana.

Durante el festejo de los 83 años de “Don Rafa”, pudimos ver al adulto rodeado de sus seres queridos quienes le cantaban “una porra”, pero lo más característico de este festejo fue su pastel que lo unía con su ídolo, por lo que en apenas unas horas ha conseguido más de 1.5 millones de vistas.

¿Cómo fue el festejo del fan #1 de Rocío Sánchez?

El video viral muestra a “Don Rafa” viendo muy feliz a su pastel, el cuál tiene una imagen de él junto a Rocío en el programa de “Acércate a Rocío”, el cuál tenía la siguiente descripción:

“Rocío y tu familia te desean felices 83 años don Rafa!”.

La emoción de este adulto mayor era muy evidente, quien además lucía conmovido y no despegaba su mirada de su pastel, aunque esto no era todo, pues de fondo también se pudo ver que “Don Rafa” estaba viendo “Acércate a Rocío” mientras celebraba su cumpleaños.

Usuarios en redes reaccionan a este emotivo cumpleaños:

Con esto, usuarios de redes han expresado sus deseos de que “Don Rafa” pueda tener algún tipo de contacto con Rocío e incluso han contado anécdotas similares con familiares, destacando el fanatismo de estos por el programa de “Acércate a Rocío”.

En el video el cuál está titulado como “Ayúdame a etiquetarla para que le mande un mensajito” cientos de usuario de TikTok han expresado lo siguiente:

“Amigaaaaa mándale mensaje y dile que te mande un saludo, yo le escribí y muy amable le mandó un saludo a mi abuelita”.

“ No manches me diste en toda mi mother, mi bisabuelo nunca se perdía Rocio, a todo volumen lo miraba y nosotros con el ya sabíamos la hora, pero cuando él se fue aún nosotros no teníamos una solvencia para ingeniarnos un festejo así, Dios bendiga grandemente a tu abuelito y le de mucha salud y mucha vida, gracias por hacerme llegar tan lindos recuerdos”.

“Noooo puedes ser !!!! mi abue esta próximo a cumplir sus 89 y ya tengo el tema !! gracias”.

“Lo invitamos a Tamazunchale de donde ella es originaria, puede visitar la papelería de sus hermanas ya casi viene Xantolo y aqui se pone muy bonito”.