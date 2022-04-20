Rocío Sánchez Azuara: Un ícono dentro de los talk shows en México.

Rocío Sánchez Azuara regresa a TV Azteca con un nuevo proyecto llamado “Acércate a Rocío”. El día martes 19 de abril, Rocío ofreció una conferencia de prensa al lado de su productor, Andrés Tovar.

Ambos pudieron decirnos qué es lo que el público puede esperar para esta nueva etapa en la televisión y en la carrera de Rocío Sánchez Azuara.

Antes de que pudiera responder a las preguntas de los diferentes medios que asistieron, se mostró en una gran pantalla un resumen de la carrera que ha tenido Rocío en la televisión mexicana.

En ese recopilatorio, el público pudo recordar la manera en la que la conductora inició su carrera dentro del mundo de las noticias, para más tarde dar un giro radical y brindar un espacio para que las personas pudieran hablar y buscar una solución a sus problemas con sus programas.

Rocío Sánchez Azuara se ha convertido en una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana, y el formato de sus programas se ha convertido en un referente en las distintas barras de programación.

Decidida a brindar un espacio seguro y de ayuda a las personas que lo necesiten, Rocío Sánchez Azuara está muy emocionada por su nuevo programa y no puede esperar a que el público pueda acompañarla en esta nueva etapa en su carrera.