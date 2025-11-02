Nací mujer y por eso me odia | Programa del 1 de noviembre 2025
Verónica nació mujer y su padre la odia por eso; incluso le dio permiso a su pareja de hacer lo necesario para que ella no actúe rebelde en lugar de protegerla.
Verónica no sabe qué hacer. Su pareja y padre de su hijo, Javier, la violenta y la agrede. Ella le pidió ayuda a su padre, pero este, en lugar de protegerla, le autorizó violentarla para que ella no actuara rebelde. Ella ya no quiere vivir esta situación y romper el ciclo, pero ha resultado más complicado de lo que esperaba.
