Ideas DIY: 3 ideas para elaborar dulce de calabaza fácil y disfrutar en familia este Día de Muertos

El Día de Muertos es uno de los más especiales para los mexicanos, porque se honra la memoria de los seres queridos que han partido al otro mundo. La creencia es que regresan a casa en estas fechas a convivir y comer con sus familias una vez más, de acuerdo a la descripción de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

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La fecha es muy cara a los sentimientos y toda una atracción para los extranjeros. En la previa, muchos ciudadanos ya trabajan para la creación de los altares y todo aquello que formará parte de las ofrendas a los difuntos.

Ideas DIY en Día de Muertos

Para crear determinados objetos que se incluyen en las ofrendas del Día de Muertos, muchas personas recurren a tareas manuales para confeccionarlos. Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) se posicionan entre las manualidades más elegidas y que mejores resultados ofrecen en pocos pasos.

En este marco, las ideas DIY se difunden en redes sociales principalmente y es a través de ellas que podemos abordar proyectos muy interesantes. Ahora, de cara al Día de Muertos, te daremos a conocer propuestas que tienen que ver con la gastronomía de estas fechas.

¿Cómo hacer dulce de calabaza?

Entre los aromas inconfundibles que marcan esta época, el dulce de calabaza se constituye como un clásico indispensable en la mesa y en la ofrenda mexicana. Esta preparación no solo aprovecha los frutos de la temporada, sino que simboliza la dulzura del reencuentro y la abundancia de la cosecha.

A continuación, te daremos a conocer ideas DIY que te ayudarán a elaborar este postre de forma fácil y así poderlo disfrutar en familia este Día de Muertos:

Calabaza tradicional en tacha al sartén u olla

Ingredientes: 1 kg de calabaza (de castilla o anco/cabutiá), 1 panela o piloncillo (aprox. 300 g), 2 rajas de canela, 3 clavos de olor y 1 taza de agua.

Paso a paso



Los adultos: Cortan la calabaza en trozos medianos con cáscara y limpian las semillas. Los niños: En una olla grande, acomodan los trozos de calabaza con la cáscara hacia abajo. Preparación: Agregan el agua, los clavos de olor, las rajas de canela e incorporan el piloncillo desmoronado o en trozos por encima. Cocción: Tapar y cocinar a fuego medio-bajo durante 45 a 50 minutos, hasta que la calabaza esté tierna y el almíbar haya espesado a punto de caramelo.

Puré cremoso de calabaza especiada (para untar o rellenar)

Ingredientes: 500 g de calabaza cocida al vapor (sin cáscara), 4 cucharadas de miel o azúcar rubia, 1 cucharadita de canela en polvo, una pizca de nuez moscada y 1 cucharada de manteca/mantequilla.

Paso a paso



Para los más chicos: Una vez entibiada la calabaza cocida, colocarla en un bol para que la pisen con un tenedor o pisapapas hasta lograr una textura homogénea. Mezcla divertida: Agregar la manteca pomada, la miel y las especias. Remover con cuchara de madera hasta integrar completamente. Presentación: Colocar el puré en frascos de vidrio decorados o cuencos pequeños.

Bocaditos de calabaza caramelizada con frutos secos

Ingredientes: 500 g de calabaza cortada en cubitos pequeños (sin cáscara), 100 g de azúcar rubia o mascabo, 1 cucharada de manteca/mantequilla, 1 cucharadita de esencia de vainilla y nueces picadas o semillas de girasol.

Paso a paso

