Receta de las clásicas galletas de mantequilla para Navidad: paso a paso de cómo hacerlas en minutos

El aroma de unas galletas recién horneadas es uno de los detalles que hacen especial la Navidad. Las galletas de mantequilla son un clásico de la temporada, pues son fáciles de preparar, necesitan pocos ingredientes y puedes darles diferentes formas con ayuda de cortadores de estrellas, árboles y muñecos de jengibre.

Además, son perfectas para compartir con la familia, acompañar una taza de chocolate caliente o preparar pequeños regalos comestibles. La revista Lecturas comparte una propuesta de galletas navideñas de mantequilla que puedes tomar como inspiración para preparar este postre en casa. Sigue el paso a paso.

Receta fácil de galletas de mantequilla. ((Canva))

¿Qué ingredientes necesitas para hacer galletas de mantequilla?

Para preparar esta receta necesitas cuatro ingredientes básicos:

230 gramos de mantequilla a temperatura ambiente.

90 gramos de azúcar glass.

310 gramos de harina de trigo.

Una cucharadita de esencia de vainilla.

Para decorar puedes utilizar chocolate derretido, chispas de colores, azúcar glass o pequeñas figuras de azúcar con motivos navideños.

¿Cómo preparar galletas de mantequilla paso a paso?

Mezcla la mantequilla y el azúcar: Coloca la mantequilla suavizada en un recipiente y agrega el azúcar glass. Bate hasta conseguir una mezcla cremosa y uniforme. Después, incorpora la vainilla. Agrega la harina: Integra poco a poco la harina de trigo y mezcla hasta formar una masa. Si queda un poco quebradiza, amásala suavemente con las manos hasta que puedas unirla. Refrigera la masa: Forma una bola, cúbrela con plástico y déjala reposar en el refrigerador durante 30 minutos para que sea más fácil trabajarla. Corta las figuras navideñas: Extiende la masa sobre una superficie enharinada y utiliza cortadores con formas de estrellas, árboles o corazones. Hornea las galletas: Colócalas en una charola con papel para hornear y llévalas al horno precalentado a 160 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que los bordes comiencen a dorarse ligeramente.

¿Cómo decorar las galletas para Navidad?

Déjalas enfriar antes de agregar cualquier decoración. Puedes utilizar chocolate derretido, glaseado blanco o chispas de colores para darles un acabado especial.

La receta de OMG Chocolate Desserts también destaca por su preparación sencilla con mantequilla, azúcar glass, harina y vainilla, además de recomendar hornear las galletas hasta que los bordes estén ligeramente dorados.

Finalmente, guárdalas en un recipiente hermético para conservar su textura y compartirlas durante las celebraciones navideñas.