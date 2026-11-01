Ni la margarita ni el carajillo: el cóctel de manzana verde que va perfecto con todo tipo de alimentos este otoño

Si buscas una bebida diferente para acompañar tus comidas este otoño, la Miss Germain de manzana verde puede ser una alternativa a los clásicos de siempre. Este cóctel fue una de las propuestas que más llamó la atención durante la cena exclusiva de Porfirio’s x Mercedes-Benz, donde la gastronomía y el automovilismo se fusionaron para celebrar ell fin de semana de la Fórmula 1.

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Así es el cóctel de manzana verde que va perfecto con todo tipo de alimentos este otoño

Este cóctel tiene como protagonista a St. Germain, un famoso licor francés, hecho con flores de saúco que resalta por sus notas dulces y florales, con un ligero toque de pera y crìticos. Si bien este licor puede combinarse con ingredientes sencillos como un agua mineral, sin duda, una de sus mejores variantes es con manzana verde, dando como resultado una bebida fresca y frutal que va a la perfección con cualquier tipo de alimento, desde entradas hasta platos fuertes.

¿Cómo preparar una Miss Germain de manzana verde en casa?

Si bien la receta de la bebida que triunfó en el evento de Porfirios x Mercedes no está disponible de manera pública, puedes preparar una versión inspirada en este cóctel desde la comodidad de tu casa. Aquí te compartimos la receta del reconocido bartender de Los Ángeles, California, Vincenzo Marianella:

Ingredientes para una copa

450 ml de jugo de manzana verde natural

30 ml de licor St. Germain

30 ml de vodka

15 ml de jugo de limón verde recién exprimido

Rodajas finas de manzana verde para decorar

Hielo

*Agua mineral, si deseas una bebida más ligera

Preparación

Agrega el jugo de manzana, el St. Germain, el vodka y el jugo de limón en un mezclador con hielo

Agita de 15 a 20 segundos para enfriar y mezclar los ingredientes

Cuela la preparación en una copa o vaso de cristal

Decora con rodajas finas de manzana verde

*Si gustas, puedes añadir un poco de agua mineral, para una bebida más ligera

Y listo. Tendrás una bebida refrescante, con un toque otoñal, que va perfecto con todo tipo de alimentos. Si decides prepararla, recuerda que contiene alcohol, así que disfrútala con moderación.