Preparar postres frescos, cremosos y fáciles de hacer en casa es una excelente alternativa para consentir a la familia sin pasar demasiado tiempo en la cocina. El pastel de yogurt y gelatina es una receta sencilla que puedes preparar sin utilizar el horno. Su textura suave, su sabor dulce y su combinación de ingredientes lo convierten en una opción ideal para disfrutar después de la comida o compartir en una reunión especial.

El yogurt es uno de los ingredientes que permite conseguir una consistencia cremosa y un sabor ligeramente ácido que combina muy bien con la gelatina. De hecho, La Cocina Mexicana de Pily comparte una receta de postre de gelatina con yogurt, en la que se mezclan yogurt natural, leche condensada y cubitos de gelatina de diferentes sabores. Para esta preparación haremos una versión en forma de pastel frío, con una base de galletas y un relleno cremoso.

Ingredientes para preparar el pastel de yogurt y gelatina

Antes de comenzar, necesitas 150 gramos de galletas María, 70 gramos de mantequilla derretida, 200 gramos de yogurt natural o de fresa, 200 mililitros de crema para batir, 10 gramos de grenetina o gelatina sin sabor, ¼ de taza de agua fría y dos cucharadas de azúcar. Para decorar puedes utilizar fresas, frambuesas o cualquier fruta de tu preferencia.

Cómo hacer un pastel de yogurt y gelatina en 5 pasos

1. Prepara la base de galletas: Primero, tritura las galletas María hasta conseguir un polvo fino. Puedes colocarlas dentro de una bolsa y aplastarlas con un rodillo o utilizar una licuadora. Después, agrega la mantequilla derretida y mezcla hasta obtener una consistencia parecida a la arena húmeda. Coloca la preparación en el fondo de un molde desmontable y presiona con una cuchara para formar una base uniforme.

Sigue la receta del pastel de yogurt y gelatina. Sigue la receta del pastel de yogurt y gelatina. ((Especial/Canva))

2. Refrigera la base: Una vez que tengas lista la mezcla de galletas, lleva el molde al refrigerador durante aproximadamente 15 minutos. Este paso es importante para que la mantequilla se endurezca y la base quede firme antes de incorporar el relleno. Mientras esperas, puedes comenzar a preparar los demás ingredientes.

3. Hidrata la gelatina y prepara el yogurt: En un recipiente pequeño coloca el agua fría y agrega poco a poco la grenetina en polvo. Déjala reposar entre cinco y 10 minutos para que absorba el líquido. Mientras tanto, bate la crema para batir con el azúcar hasta que tenga una consistencia espesa. Después incorpora el yogurt con movimientos suaves. Como explica Directo al Paladar México en su receta de pastel frío de yogurt con gelatina, integrar correctamente estos ingredientes y utilizar gelatina sin sabor ayuda a conseguir un postre cremoso y firme sin necesidad de hornearlo.

4. Incorpora la gelatina a la mezcla: Cuando la grenetina esté hidratada, caliéntala durante unos segundos en el microondas hasta que vuelva a estar líquida, sin dejar que hierva. Para evitar que se formen grumos, agrega un par de cucharadas de la mezcla de yogurt y crema a la gelatina tibia. Después incorpora todo al recipiente principal y revuelve hasta conseguir una preparación homogénea. Vierte el relleno sobre la base de galletas y distribúyelo de manera uniforme.

5. Refrigera y decora el pastel: Lleva el molde al refrigerador durante al menos cuatro horas o, de preferencia, toda la noche para que el pastel adquiera una consistencia firme. Cuando esté listo, desmóldalo cuidadosamente y decora la superficie con fresas, frambuesas o trozos de fruta. También puedes agregar un poco de gelatina de colores para darle una presentación más llamativa.