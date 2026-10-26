Ideas DIY: 3 ideas para hacer galletas decoradas de catrina y saborear en familia este Día de Muertos

Se acerca el 1 y 2 de noviembre, fechas en que los mexicanos celebraremos el Día de Muertos. Esta festividad es una de las más tradicionales del país y de las que más admiración e interés causa en el resto del mundo.

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Mientras algunos preparan los altares para honrar a los difuntos de sus familias, otros piensan en otros elementos como las veladoras, el incienso, las flores de cempasúchil y los alimentos y bebidas que formarán parte de las ofrendas.

Ideas DIY para el Día de Muertos

Es en este último punto que el pan de muerto y las frutas no serán los únicos alimentos que podremos ver en los altares. Las calaveritas dirán presentes también y es que, según precisa la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la antigüedad se utilizaban cráneos de verdad que después fueron sustituidas con calaveras hechas de azúcar, chocolate o amaranto.

¿Cómo hacer galletas de Catrina?

Ahora, gracias a las ideas DIY (Hazlo tú mismo) tenemos la posibilidad de crear todo lo relacionado al Día de Muertos con nuestras propias manos. Como parte central de esta festividad, la gastronomía adquiere un sentido ritual y festivo, motivo por el cual hoy destacamos las galletas de catrina.

Estas preparaciones dulces recrean la icónica figura de la Calavera Garbancera creada por José Guadalupe Posada y popularizada por Diego Rivera, reinterpretada con decoraciones artísticas en glaseado de colores y flores de azúcar. A continuación te daremos a conocer 3 ideas DIY para hacer galletas decoradas de catrina y saborear en familia este Día de Muertos:

Catrinas clásicas en blanco y negro con detalles florales

El concepto: Un diseño tradicional que imita el grabado original, ideal para trabajar en familia con niños usando mangas pasteleras finas.

Cómo hacerlo



Hornea galletas con forma de calavera y cúbrelas por completo con una base de glaseado real (royal icing) de color blanco. Deja secar. Con glaseado negro de consistencia firme, delinea los ojos grandes y redondos, la nariz en forma de triángulo invertido y una sonrisa cosida con líneas verticales. Añade detalles de encaje o arabescos en la frente y mejillas, y corona la calavera dibujando pequeñas flores de colores vivos (naranja, fucsia y morado) alrededor de la parte superior.

Galletas "Flores de Cempasúchil" en 3D

El concepto: Una propuesta visualmente impactante que combina la forma de la calavera con volumen texturizado inspirado en la flor sagrada de los muertos.

Cómo hacerlo



Utiliza una base de galleta redonda o en forma de calavera pequeña. Dibuja los rasgos faciales básicos de la catrina en el centro con glaseado negro. Utiliza una duya de pétalo (stella o pétalo plano) con glaseado de color naranja intenso y amarillo para crear una corona de flores tridimensionales alrededor del cráneo, superponiendo los pétalos para dar un efecto realista y texturizado.

Catrinas estilo "Alebrije" multicolor

El concepto: Una versión moderna, vibrante y muy creativa que permite experimentar con mezclas de colores llamativos y patrones geométricos.

Cómo hacerlo

