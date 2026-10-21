El truco casero para salvar una comida que se saló de más

A la hora de preparar la comida, debemos asegurarnos que el plato sea lo más rico posible,por lo que hay que estar atentos a la cocción del mismo, a cómo lo hemos condimentado, a que no esté crudo y por supuesto, a que no tenga exceso de sal, porque esto puede tener algunas consecuencias para la salud. Seguramente en algún momento te ha pasado de excederte con este ingrediente y terminamos por deshacernos del plato, pero hay un truco casero que te permitirá salvar esa comida y que seguro desconocías.

La sal es uno de los condimentos más utilizados a la hora de condimentar muchos de los platos, pero hay que saber cómo usar este ingrediente, teniendo en cuenta que un exceso en la comida puede traer severas consecuencias para la salud. Por otro lado, cuando nos excedemos de sal, los especialistas coinciden en que el plato estará totalmente perdido.

Noticias Veracruz del 21 de octubre 2026

Consecuencias del exceso de sal

De acuerdo a lo que manifestaron médicos especialistas, el exceso de sal en los platos aumenta la presión arterial y fuerza el trabajo de los riñones y el corazón; trayendo problemas cardiovasculares, de hipertensión, daño renal, entre otros. Es por eso, que hay que moderar el uso de este ingrediente y en caso de que te excedas de sal en el plato y lo quieras recuperar, hay un truco que seguro desconocías.

Cuál es el truco para salvar una comida que se saló de más

En caso de que hayas salado de más el plato y quieras recuperarlo, el truco que recomiendan los expertos es agregar unos 1000 mililitros de agua caliente o caldo sin sal, una papa mediana pelada en trozos. Luego, tendrás que cocinar entre 10 a 15 minutos hasta que esté tierna y podrás sumar arroz, fideos o verduras para aumentar el volumen, para retirar la papa si no corresponde al plato.

Con este truco sencillo, podrás disminuir la sal del plato, y es una forma de comer saludable. De todas maneras, lo que recomiendan los especialistas es que a medida que vayas cocinando, tienes que ir probando para comprobar su sabor y así evitar pasarse.