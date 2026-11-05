Navidad: ideas increíbles para decorar tu casa con calidez

Falta muy poco para Navidad por lo que la decoración es un factor muy importante para muchas personas. Es por esto que te vamos a mostrar las mejores ideas para poder tener una casa con calidez.

Este es una especie de ritual que se realiza en familia por lo que es momento de unión. Así es que te dejamos las mejores opciones para dejar cada rincón con un toque único.

¿Cómo decorar tu casa para Navidad?

Vamos a comenzar por la iluminación ya que eso aporta una gran calidez a los rincones. Puedes colocar velas burdeos con objetos de cristal y también las lámparas de uso diario. Ten en cuenta que un portavelas puede ir trasladándose para aportar el toque navideño.

Los colores que se van a utilizar en esta Navidad son los burdeos, ciruela y merlot. El rojo va a complementar a estos tonos mencionados anteriormente. Así vas a obtener personalidad. No es necesario que los reúnas todos juntos, sino que puede escoger un hilo cromático y repetirlo en distintos puntos: en unas velas sobre la mesa, en los adornos del árbol o en un detalle textil sobre el sofá.

En cuanto al árbol puedes decorarlo con bolas de vidrio soplado con tonos berenjena para combinar con distintos tamaños y acabados. Las Corwynn, en cambio, tienen una pátina plateada mate con aspecto envejecido. Son buenas opciones porque unas brindan profundidad y las otras reflejan la luz.

En el mercado podrías encontrar piezas de colección para agregar a la casa que a su vez pueden quedar como adornos una vez que terminen las fiestas. Aquí puedes agregar muebles y accesorios.

Otro punto a tener en cuenta son los textiles que deben vestir la casa en invierno. Opta por plaid a mano o unas fundas de cojín, incluso puedes colocar un rincón de lectura en tonos coñac y crema con mantas y ramas en jarrones.

Por último, puedes incorporar árboles LED, colgante y candeleros que te dan la posibilidad de crear composiciones sobre muebles auxiliares o añadir un detalle festivo. Lo importante es elegir unos pocos elementos y conectarlos con el resto de la casa mediante el color o la luz.