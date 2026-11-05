Cómo hacer moños para el árbol de Navidad de K-pop Demon Hunters: 3 ideas

Las Guerreras K-pop han ganado mucha popularidad por lo que podemos verlas en muchos lugares. En esta oportunidad te vamos a contar cómo hacer moños para el árbol de Navidad.

De una manera fácil y sencilla vas a poder realizar moños inspirados en Rumi, Mira y Zoey. Estos son aesthetic basados en la personalidad y colores de cada una de las protagonistas.

¿Cómo hacer moños de las K-pop Demon Hunters?

El Moño Rebelde de Rumi (Lila y Neón)

Este moño está inspirado en la líder del grupo por lo que necesitarás para hacerlo: listón de falla (popotillo) lila o morado, listón delgado verde neón o rosa fosforescente, y un sticker o centro de resina de Rumi.

Procedimiento:

El primer paso es cortar una tira de listón lila de 40 cm y dobla los extremos hacia el centro superponiéndolos un poco para formar la base del moño. Haz el mismo procedimiento con el listón neón, pero debe ser un poco más pequeño porque va encima. Pasa un hilo por el centro de ambos listones juntos, aprieta para formar los pliegues y amarra firmemente.

En el centro tienes que pegar el sticker o logo de Rumi.

El Lazo Simétrico de Mira (Estilo Coquette Urbano)

Llegamos al lazo inspirado en Mira que tiene capas perfectas, pliegues limpios y un balance entre lo tierno y lo rudo. Los materiales necesarios son listón satinado color rosa pastel, listón de red o malla negra (para darle el toque demon hunter), y alambre delgado o limpiapipas.

Paso a paso:

Vas a cortar dos tiras de listón rosa y una de malla negra que se un poco más larga. Vas a cruzar las tiras rosas para formar un lazo clásico “orejas de conejo” bien simétrico.

Luego coloca el lazo de malla negra detrás para que sobresalga sutilmente en los bordes. Con ayuda de un limpiapipas o alambre vas a fijar los pliegues para que se fácil de colgar en las ramas.

Moños Estos moños son hermosos. (Canva/Canva)

El Moño Maxilazo de Zoey (Estilo Glitter y Resplandor)

Por último, tenemos el moño de Zoey que puedes colocarlo en las partes visibles del árbol o como estrella principal. Los materiales necesario son listón ancho (7.5 cm) de color azul brillante o tornasol, listón con glitter plateado o dorado, y tijeras.

Procedimiento

Tendrás que tomar el listo ancho de base y darle unas 3 o 4 vueltas sobre una base para hace un moño estilo “pompón” o maxilazo. Usa el listón de glitter para armar las colas largas del moño (de unos 30 cm) que colgarán entre las luces del árbol.

Deberás amarrar todo con un alambre, abre bien las capas de los listones para darles volumen y esponja el moño.