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En Vivo

TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar del concierto de SOY LUNA

¿Quieres ir al concierto de “Soy Luna”? Sigue leyendo y mira cómo puedes asistir este 17 de octubre.

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Vive un momento mágico coreando todos los éxitos musicales de SOY LUNA y prepárate para presenciar un concierto inolvidable el próximo 17 de octubre en el recinto de La Arena Ciudad de México.

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

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