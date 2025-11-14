¡Cuidado con el frío! Lista de estados con mínimas de -15 grados hoy viernes 14 de noviembre

¡Es momento de sacar la cobija! Un puñado de estados de la República Mexicana tendrán que lidiar con el intenso frío que se vivirá durante este viernes 14 de noviembre, pues de acuerdo con la Conagua habrá municipios que vivirán mínimas de -15 grados a lo largo de este día.

Se sabe que, en el transcurso de la noche del viernes, un nuevo Frente Frío haría su ingreso mediante el noroeste del territorio nacional gracias a su asociación con una vaguada polar. Este hecho no solo generará bajas temperaturas, sino también intensas lluvias en varios estados.

¿Qué estados tendrán frío y lluvias hoy viernes 14 de noviembre?

De acuerdo con lo dicho por la Conagua, algunos estados de la República como Durango y Chihuahua tendrán que lidiar con mínimas de -15 a -10 grados durante este viernes 14 de noviembre. De igual modo, Sonora y Baja California sufrirán mínimas que irán de los -10 a los -5 grados.

Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí vivirán mínimas de -5 a 0 grados. Finalmente, durante la madrugada del sábado Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Veracruz, Oaxaca y el Estado de México tendrán que lidiar con mínimas de 0 a 5 grados.

Ahora bien, estados como Quintana Roo tendrán lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm, mientras que el este de Campeche y el norte de Baja California sufrirán chubascos con lluvias puntuales fuertes. Por último, Veracruz, el noroeste de Sonora, Oaxaca, Tabasco, el sur de Yucatán y Chiapas tendrán intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

¿Qué otros fenómenos climáticos vivirá México este viernes?

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que, durante este día, la República Mexicana también vivirá fuertes rachas de viento que irán de los 50 a los 60 kilómetros por hora en estados como Sonora, Baja California, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, por lo que es preciso seguir las recomendaciones de las autoridades correspondientes.