¿Lluvia cósmica? Conoce las lluvias más extrañas de la historia

La lluvia es un fenómeno atmosférico que se hace presente en diversas ocasiones durante el año en nuestro planeta, pero hemos tenido registros de las lluvias más extrañas de la historia como la cósmica y la de sangre, que han impactado a todos. En los Datos Extremos te presentamos las lluvias más sorprendentes y extremas.

1. Lluvia de sangre

Pareciera una película de terror, pero existe una explicación lógica para este fenómeno. Los científicos explican que el agua se tiñe con las esporas de un alga roja que arrastra el viento y en combinación con las nubes se genera una lluvia de color rojo, mejor conocida como lluvia de sangre y es esto ocurre muy seguido en Kerala, India.

2. Lluvia de peces

¡Increíble pero real! Esto ocurre cuando se crea un tornado de agua en el océano y la fuerza del viento eleva a los peces al cielo; después el viento mueve el torbellino a la tierra, creando una lluvia de animales acuáticos.

3. Lluvia cósmica

Esta extraña lluvia sucedió en abril del 2015 cuando un extraño objeto cayó del cielo y al tocar tierra, explotó. Haciendo que muchos fragmentos de material crearan una especie de lluvia, y aunque parezca extraño es algo muy común, ya que en promedio caen alrededor de 400 objetos por año en la tierra de manera inesperada.

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4. Lluvia de Guerra

Se manipuló a la meteorología para crear este fenómeno en la guerra de Vietnam, bombardeando las nubes con yoduro de plata para obtener gotas inmensas en grandes cantidades y así crear mejores tácticas de ataque.

5. Lluvia de leche

En Washington este fenómeno dejó con la boca abierta a todos los científicos, quienes dedujeron que el viento pudo haber llevado cenizas de un volcán activo que al mezclarse con la lluvia se tiñó de blanco.

Es increíble como la naturaleza de las cosas pueden cambiar y sorprendernos día a día con estos fenómenos extremos, que dejarán huella en la historia de la humanidad.