Los amantes de la lectura alimentan constantemente su imaginación al sumergirse en historias llenas de mundos nuevos, personajes memorables y aventuras épicas. Precisamente por esa creatividad despierta y esa pasión por dar forma a lo que imaginan, a muchos lectores les encantan las manualidades.

Este tipo de prácticas se ha instalado en el presente como un gran entretenimiento que no solo atrapa a los niños sino que también lo hace con los adolescentes y adultos. Las manualidades son concebidas como una manera de extender el disfrute de los libros más allá de las páginas y eso es lo que las une con el mundo de la literatura.

Manualidades en casa

Algunos proyectos de manualidades se unen perfectamente al ámbito de la literatura como se mencionó, pero también lo hacen con el de la televisión y el cine, permitiendo crear objetos cotidianos con un toque personal y nostálgico.

En este marco, diseñar accesorios inspirados en las historias que leemos o en las series que marcaron nuestra infancia es una forma ideal de combinar el arte hecho a mano con aquello que nos apasiona. Por lo tanto, las manualidades suman muchos más puntos a su favor.

¿Cómo hacer separadores de Dragon Ball?

Reuniendo todo lo señalado hasta aquí, existen manualidades muy entretenidas inspiradas en el éxito de Dragon Ball, una franquicia que sigue conquistando generaciones con su energía y sus icónicos personajes.

Ante esto, a continuación te presentamos estas 3 ideas de manualidades para que aprendas a crear separadores de libros usando cartulina y marcadores inspirados en Dragon Ball:

Separador “Esfera del Dragón de 4 estrellas”

Base y forma: Recorta un círculo de cartulina naranja (o pinta una cartulina blanca con marcador naranja) y, en la parte superior o inferior, añade una pequeña pestaña o tira del mismo color para que sobresalga o se enganche en la página.

Detalles con marcadores: Con marcador rojo, dibuja las cuatro estrellas características en el centro. Con marcador negro, repasa los bordes de las estrellas y haz un sutil sombreado en uno de los lados del círculo para darle volumen.

Toque extra: Puedes escribir en el reverso una frase corta de la serie, como “¡Sal, Shenlong, y cumple mi deseo!”.

Separador “Kame House / Caparazón de Tortuga”

Base y forma: Corta un rectángulo alargado de cartulina celeste o azul claro para simular el cielo o el mar, y en la parte inferior recorta una forma curva que imite el caparazón característico de la escuela Tortuga.

Detalles con marcadores: Pinta el caparazón con marcador rojo o marrón rojizo y traza las líneas divisorias en negro. Encima, puedes dibujar con marcador negro y amarillo un mini Kinto Nube (nube voladora) o una pequeña palmera tropical para reforzar la ambientación.

Toque extra: Añade en el borde superior el kanji clásico o el nombre “Kame House” con letras marcadas a mano.

Separador “Rastreador (Scouter) de Sayajin”