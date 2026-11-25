Mickey Mouse es uno de los personajes de Disney más famosos y queridos por todos. Este ha logrado romper las barreras del tiempo y permanecer siempre vigente dejándonos los mejores recuerdos.

En esta ocasión te vamos a contar cómo puedes adornar la casa de Mickey Mouse en simples pasos y con un resultado muy hermoso para esta Navidad. Ahora pon manos a la obra para hacer estas decoraciones.

¿Cómo decorar la casa de Mickey Mouse?

Corona de bienvenida con silueta de Mickey

Para llevar a cabo esta idea lo que tienes que hacer es unir tres aros de follaje navideño, uno debe ser grande para la cara y dos medianos para las orejas. Luego decorar con un lazo rojo grande de cuadros o lunares blancos, esferas doradas y luces LED clásicas.

Árbol de Navidad con paleta clásica

El pino de tu hogar debe ser decorado solamente con rojo, negro, blanco y dorado. No coloques la clásica estrella, sino que te recomendamos colocar un gorro de Santa Claus gigante con orejas de Mickey y agrega añade esferas unidas de a tres para simular su silueta.

Centro de mesa de villa navideña Disney

Puedes colocar una casita estilo jengibre o una villa iluminada sobre una bandeja con nieve artificial, piñas de pino y pequeñas figuras de Mickey, Minnie y Pluto vestidos de invierno.

Rincón acogedor con textiles temáticos

Si tienes un sillón en la sala puedes decorarlo con almohadones negros y rojos, agregar mantas de cuadros escoceses y unas botas navideñas que estén personalizadas con orejas o guantes blancos de Mickey que estén colgadas en la pared o chimenea.

Guirnaldas con detalles ocultos (“Hidden Mickeys”)

La última de las opciones es entrelazar guirnaldas verdes en barandales o marcos de puertas, puedes esconder entre sus ramas pequeños adornos con la forma de su cabeza, bastones de caramelo y cascabeles dorados.