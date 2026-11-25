Al momento de maquillar los ojos, el negro suele ser el tono elegido por costumbre para lograr una mirada intensa y definida. Sin embargo, maquilladores profesionales advierten que este color puede generar un contraste demasiado marcado que endurece las facciones, especialmente a partir de los 50 años.

Frente a esta tendencia, la máscara de pestañas marrón se posiciona como la alternativa favorita para suavizar la expresión y aportar frescura al rostro. Gracias a su acabado más sutil y armónico, permite enmarcar los ojos con profundidad sin recargar el maquillaje diario, logrando un efecto visual mucho más natural y rejuvenecedor.

¿Cómo cuidar las pestañas?

Para cuidar las pestañas y mantenerlas fuertes, es fundamental desmaquillarlas cada noche con suavidad, usando productos bifásicos o aceites específicos sin frotar ni tirar del vello. Evita dormir con máscara y renueva el rímel cada tres meses para prevenir infecciones o sequedad.

Aplica aceites nutritivos, como ricino, argán o coco, o sérums acondicionadores por las noches, siempre con precaución para que no entren en el ojo. Reduce el uso diario del rizador térmico o metálico y moderá la exposición a extensiones pesadas o pegamentos agresivos. Una alimentación rica en biotina, vitaminas y proteínas también favorece su crecimiento y resistencia natural.

Aprende a maquillar con rimel burdeos. ((Especial/CANVA))

¿Por qué el rímel marrón rejuvenece después de los 50 años?

A partir de los 50 años, el maquillaje de ojos cumple un rol clave en la armonía del rostro, y el color de la máscara de pestañas puede marcar una gran diferencia. Mientras el negro genera un contraste muy alto que endurece las facciones, el rímel marrón define y enmarca la mirada con un acabado mucho más sutil, natural y rejuvenecedor.

La maquilladora de celebridades Mira Parmar explicó en declaraciones a Good Housekeeping que prefiere el tono marrón porque es más suave que el negro, suaviza los rasgos y resulta más delicado para la mirada. Asimismo, señaló que en mujeres mayores de 50 años, especialmente quienes tienen el cabello rubio muy claro o blanco, el negro puede verse demasiado intenso, mientras que el marrón ofrece un equilibrio más armónico.

Usa el rímel de la manera correcta. ((Especial/Canva))

En la misma línea, la maquilladora Aimee Connolly, fundadora de Sculpted by Aimee, destacó en Harper’s Bazaar que este color aporta definición y profundidad, ayudando a que la zona de los ojos luzca más fresca y elevada. El maquillaje de bajo contraste acompaña los tonos naturales de la piel sin imponerse sobre ellos. Así, el rímel marrón se consolida como la mejor alternativa diaria para rejuvenecer el rostro, reservando el negro para ocasiones donde se busque un efecto más dramático.