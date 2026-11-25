La Navidad está cada vez más cerca por lo que la decoración es muy importante y puedes personalizarla a tu gusto. En este caso tenemos una buena idea para que los más pequeños puedan tener esferas de Peppa Pig en su arbolito.

Estas cinco opciones que te traemos aquí son diseños imprimibles que vienen listos para poder recortar, armar o incluso pegar sobre esferas navideñas. Pon manos a la obra para hacer estas increíbles decoraciones.

¿Cómo hacer esferas de Peppa Pig?

Esferas navideñas clásicas de Peppa y George

En este caso puedes encontrar una planilla que contenga tres diseños circulares con colores invernales y llamativos. Puedes directamente imprimir y recortar, una de las plataformas donde aparece es en Pinterest.

Esferas (Pinterest /Pinterest)

Esfera de Peppa y George con gorro de Santa

También puedes encontrar diseños circulares y un fondo celeste donde aparecen los personajes vestidos de Navidad, ideal para imprimir en papel grueso, perforar arriba y colgar. Disponible en la colección de imprimibles de Peppa Pig en Navidad de Oh My Fiesta.

Adorno doble cara estilo esfera con orejeras

Por otro lado, nos encontramos con esta plantilla plegable que tiene dos círculos unidos con el que podrás realizar una esfera con volumen o la puedes rellenar antes de pegarla.

Esfera (Pinterest/Pinterest)

Esferas de Peppa con árbol navideño y trineo

Aquí tenemos dos plantillas redondas con bordes festivos que puedes pegar en cartulina y colgar en el árbol. Podrás imprimirla en cartulina para colgarla directamente en el árbol. Puedes ver el molde en este tablero de adornos navideños de Peppa Pig en Pinterest.

Esferas en forma de estrella con Peppa y Santa

Por último, tenemos una variante que se presenta como una silueta de estrella donde aparece Peppa Pig y Santa Claus. Es ideal para combinarlas con las esferas redondas.