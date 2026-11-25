Entregar los aguinaldos navideños en mini piñatas caseras le da un aire festivo y muy original a las posadas, reuniones familiares y celebraciones de fin de año. Además de funcionar como un recipiente llamativo para dulces y golosinas, esta manualidad permite aprovechar materiales sencillos y darle un toque único a cada regalo.
Con un jarro de barro, cartón, papel periódico y papel de china puedes armar versiones compactas y coloridas de las clásicas piñatas. Es una propuesta accesible y entretenida para personalizar según tus colores favoritos y sorprender a todos tus invitados en estas fiestas.
¿Qué materiales se necesitan para hacer las mini piñatas?
Para armar estas mini piñatas navideñas y entregar los aguinaldos de forma original, solo necesitas insumos básicos y fáciles de conseguir en casa:
- Jarro de barro pequeño
- Papel periódico
- Engrudo casero o pegamento blanco
- Cartón flexible
- Cinta adhesiva y tijeras
- Papel de china de colores
¿Cómo hacer mini piñatas navideñas?
Comienza cubriendo el recipiente base con capas de trozos de papel y adhesivo, dejando que cada tanda se seque bien antes de aplicar la siguiente para lograr una estructura firme. A continuación, corta círculos de unos 10 cm de diámetro, haz un corte desde el centro hasta el borde y superpone los extremos hasta formar conos del tamaño deseado, fijándolos con cinta adhesiva y haciendo pequeños cortes en la base para abrirlos.
Pega los picos alrededor de la base con cinta adhesiva, acomodando algunos para cubrir el asa si el recipiente cuenta con una, y refuerza las uniones con otra capa de adhesivo y trozos de papel hasta que todo seque por completo.
Finalmente, decora con flecos de colores y añade tiras en las puntas de cada cono para darle el acabado clásico de piñata. Al terminar, llena el interior con dulces, golosinas o frutas pequeñas para repartir los aguinaldos en tus celebraciones.