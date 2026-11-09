3 ideas para hacer un dragón Shenron con cartón y botellas

Dragon Ball es una de las obras maestras indiscutibles del manga y el anime japonés. Fue creada por Akira Toriyama en la década de 1980 y desde entonces ha sido uno de los principales entretenimientos.
La historia de Goku, sus amigos y la búsqueda de las esferas del dragón se han consolidado como un fenómeno intergeneracional que continúa cautivando a nuevas audiencias a través de videojuegos, películas, coleccionables, manualidades y productos oficiales.
Manualidades en casa
El fervor por Dragon Ball ha impulsado un sinfín de proyectos de manualidades, fan art y creaciones artesanales, donde los seguidores buscan materializar su pasión por este universo icónico.
Esto se debe a que, recrear a los personajes y símbolos más representativos de la saga se ha convertido en un pasatiempo popular que fomenta la creatividad, permitiendo que tanto niños como adultos lleven un pedazo de esta aventura a sus hogares.
¿Cómo hacer un dragón Shenron?
Dentro del vasto universo de Dragon Ball, las manualidades elaboradas con materiales reciclados como cartón y botellas plásticas ofrecen una alternativa ecológica, económica y sumamente versátil para dar vida a criaturas tan imponentes como el gran dragón Shenron.
Lo que estos proyectos intentan hacernos descubrir es que, a partir de elementos cotidianos de descarte, es posible lograr esculturas llenas de textura y dinamismo utilizando técnicas de corte, ensamblaje y pintura. A continuación, te detallamos 3 ideas creativas para aprender a hacer un dragón Shenron con cartón y botellas:
- Escultura mural en relieve con base de cartón y escamas de plástico: Utiliza una plancha grande de cartón corrugado como lienzo para trazar la silueta curva del dragón. Las botellas plásticas pet se pueden recortar en cientos de pequeñas piezas en forma de rombo o pétalo para simular las escamas esmeralda, pegándolas superpuestas sobre el cuerpo de cartón. Los cuernos y bigotes se moldean con tiras de cartón enrollado y papel maché para darle volumen tridimensional, logrando un cuadro decorativo listo para colgar.
- Títere articulado de cuerpo flexible: Corta las bases cilíndricas de varias botellas plásticas de diferentes tamaños y únelas en cadena pasando un cordón resistente o alambre flexible por su interior para formar la columna vertebral del dragón. Forra las uniones con tiras de cartón flexible o papel crepé verde. La cabeza se elabora detalladamente tallando un trozo de cartón grueso o armando una caja pequeña, añadiendo los ojos rojos característicos y una gran melena hecha con la parte superior de botellas recortadas en flecos.
- Lámpara de mesa o velador cilíndrico: Aprovecha una botella plástica grande de 2 o 3 litros como estructura central cilíndrica. Forra la base con cartón moldeado para construir el hocico, los ojos y la característica cabellera de espinas de Shenron alrededor del cuello de la botella. Utiliza cartón corrugado recortado en tiras espiraladas para simular el cuerpo del dragón enroscado firmemente alrededor del cilindro transparente, de modo que al colocar una pequeña luz led en el interior, la pieza brille e ilumine la habitación de forma mítica.