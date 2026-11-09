3 ideas para hacer un dragón Shenron con cartón y botellas

Dragon Ball es una de las obras maestras indiscutibles del manga y el anime japonés. Fue creada por Akira Toriyama en la década de 1980 y desde entonces ha sido uno de los principales entretenimientos.

La historia de Goku, sus amigos y la búsqueda de las esferas del dragón se han consolidado como un fenómeno intergeneracional que continúa cautivando a nuevas audiencias a través de videojuegos, películas, coleccionables, manualidades y productos oficiales.

Manualidades en casa

El fervor por Dragon Ball ha impulsado un sinfín de proyectos de manualidades, fan art y creaciones artesanales, donde los seguidores buscan materializar su pasión por este universo icónico.

Esto se debe a que, recrear a los personajes y símbolos más representativos de la saga se ha convertido en un pasatiempo popular que fomenta la creatividad, permitiendo que tanto niños como adultos lleven un pedazo de esta aventura a sus hogares.

¿Cómo hacer un dragón Shenron?

Dentro del vasto universo de Dragon Ball, las manualidades elaboradas con materiales reciclados como cartón y botellas plásticas ofrecen una alternativa ecológica, económica y sumamente versátil para dar vida a criaturas tan imponentes como el gran dragón Shenron.

Lo que estos proyectos intentan hacernos descubrir es que, a partir de elementos cotidianos de descarte, es posible lograr esculturas llenas de textura y dinamismo utilizando técnicas de corte, ensamblaje y pintura. A continuación, te detallamos 3 ideas creativas para aprender a hacer un dragón Shenron con cartón y botellas: