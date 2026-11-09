3 stickers para hacer esferas de Saja Boys

Transforma tu decoración navideña creando hermosas esferas personalizadas con la temática de tus artistas favoritos. Esta manualidad es perfecta para darle un estilo moderno, único y muy original a todo tu hogar.

Sorprende a todos tus amigos combinando el espíritu tradicional de las fiestas con la energía de tu fandom preferido. Consigue un árbol de Navidad inolvidable que refleje al máximo tu pasión musical durante esta temporada decembrina.

¿Cómo hacer esferas de los Saja Boys?

Transforma tu decoración navideña creando hermosas esferas personalizadas inspiradas en los Saja Boys, la famosa boyband de la película K-Pop Demon Hunters. Esta manualidad es perfecta para combinar la magia de las fiestas decembrinas con la energía de tu fandom favorito, dándole un estilo moderno, único y muy original a todo tu hogar.

Saja Boys (Sony Pictures - SOPA KE SOPAPEA)

Stickers redondos individuales: Diseños circulares para Jinu (el líder estratégico), Romance (con su flequillo en forma de corazón) y Mystery (el enigmático integrante de flequillo violeta).

redondos individuales: Diseños circulares para Jinu (el líder estratégico), Romance (con su flequillo en forma de corazón) y Mystery (el enigmático integrante de flequillo violeta). Versión Demonio vs. Idol: Ilustraciones de doble cara que muestran ambas facetas de los personajes; puedes colocar la versión cantante al frente y la de monstruo o demonio al reverso.

Logo oficial y slogan: Insignias circulares en tonos negro, morado o azul con la iconografía de la banda y la frase “Join the Pride” (Únete a la manada).

Saja Boys (Pinterest)

¿Qué caracteriza a los Saja Boys?

Los Saja Boys, la fascinante boyband de la película K-Pop Demon Hunters, cautivan a sus seguidores gracias a su impactante y original doble identidad que fusiona el mundo del entretenimiento con lo sobrenatural. Cada integrante destaca por una estética visual única e inconfundible, como el carismático líder Jinu, el tierno Romance con su icónico flequillo en forma de corazón y el enigmático Mystery con su distintivo toque violeta. Además, su estética nocturna y mística se completa con el lema “Join the Pride”, convirtiéndolos en un fenómeno cultural imperdible para todos los amantes del fandom y la creatividad.