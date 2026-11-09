5 ideas para convertir cajas de cartón en adornos para Navidad

Las cajas de cartón que se acumulan en casa tras recibir compras y entregas a domicilio representan mucho más que un residuo destinado a la basura; son una valiosa oportunidad creativa para la temporada decembrina. En lugar de desecharlas, aprovechar su estructura permite elaborar de forma sencilla y económica hermosas decoraciones para el árbol, las puertas y distintos rincones del hogar.

Esta alternativa resulta sumamente útil para quienes desean renovar la ambientación festiva sin necesidad de destinar un gran presupuesto a la compra de nuevos accesorios. Con la ayuda de tijeras, pegamento y algunos elementos básicos que ya tenemos en casa, es posible transformar estos empaques en figuras personalizadas que llenarán de espíritu navideño cada espacio.

¿Cómo hacer adornos navideños con cajas de cartón?

A continuación, desplegaremos cinco ideas para reutilizar cajas de cartón:

Desarmar y seleccionar

Comienza desarmando una caja de cartón que se encuentre completamente limpia y seca. Asegúrate de elegir aquellas partes de la estructura que estén en mejores condiciones para trabajar.

Dibujar las figuras

Utiliza un lápiz para trazar con calma estrellas de diferentes tamaños directamente sobre la superficie del cartón. Esto te dará una guía perfecta para el siguiente paso de corte.

Navidad (PEXELS)

Recortar con cuidado

Emplea unas tijeras adecuadas para recortar con total precisión cada una de las figuras que dibujaste previamente. Ten paciencia para que los bordes queden limpios y bien definidos.

Decorar a tu gusto

Personaliza y embellece las estrellas utilizando pintura, retazos de tela o papel reutilizado. Esta es la oportunidad ideal para dar rienda suelta a tu creatividad sin gastar dinero.

Preparar para colgar

Realiza un pequeño orificio en la parte superior de cada figura terminada. Finalmente, introduce un hilo resistente para poder colocarla con facilidad en tu árbol de Navidad.

Cajas de cartón (Canva)

¿Cuándo se arma el árbol de Navidad?

Tradicionalmente, el árbol de Navidad se arma cada 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad católica de la Inmaculada Concepción. Esta hermosa fecha marca el inicio oficial de la temporada de fiestas en los hogares, llenando cada espacio de ilusión, calidez y espíritu navideño. Muchas familias aprovechan este día tan especial para reunirse, compartir un momento entrañable y encender las primeras luces que iluminarán todo el mes.