Experta en belleza: “Para tener una piel luminosa en invierno, la vitamina C y el retinol pueden formar parte de una misma rutina

El invierno pone a prueba la barrera cutánea, haciendo que la piel luzca opaca y deshidratada debido al frío y los cambios bruscos de temperatura. Para combatir la falta de luz y devolverle la vitalidad al rostro, integrar activos despigmentantes y renovadores en tu cuidado diario se vuelve fundamental.

Frente a este desafío, la experta en belleza señala que para mantener una piel radiante durante los meses más fríos, la vitamina C y el retinol pueden integrarse perfectamente en una misma rutina, siendo clave alternar su uso aplicando el primer activo por la mañana y el segundo por la noche.

¿Por qué el protector solar es esencial en la rutina de cuidado facial?

El protector solar es esencial en la rutina de cuidado facial porque actúa como el escudo principal contra la radiación ultravioleta, responsable principal del envejecimiento prematuro, la aparición de manchas y la pérdida de elasticidad. Aunque los días estén nublados o sea invierno, los rayos UV atraviesan las nubes y los cristales, dañando las capas profundas de la piel a diario. Su uso constante no solo previene arrugas y líneas de expresión, sino que reduce significativamente el riesgo de desarrollar lesiones cutáneas graves, como el cáncer de piel, garantizando un rostro saludable, uniforme y protegido todo el año.

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¿Cómo usar el retinol y la vitamina C?

Para integrar correctamente la vitamina C y el retinol en tu rutina de cuidado facial sin comprometer la salud de la barrera cutánea, es fundamental entender cómo actúan estos potentes activos. Aunque ambos ingredientes son excelentes aliados para combatir el envejecimiento y devolver la vitalidad al rostro, combinarlos de forma incorrecta puede provocar irritación o enrojecimiento.

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Al respecto, Ana del Castillo, experta en belleza, señala: “Para tener una piel luminosa en invierno, la vitamina C y el retinol pueden formar parte de una misma rutina; una opción práctica es utilizar la primera por la mañana y el segundo por la noche”.

De este modo, al aplicar la vitamina C en la mañana aprovechas su gran poder antioxidante frente a las agresiones externas diarias, mientras que el retinol ejerce su acción regeneradora durante las horas de descanso nocturno. Asimismo, es aconsejable incorporarlos de manera progresiva y acompañarlos siempre de una correcta hidratación y de la aplicación diaria de protector solar para asegurar una piel radiante, protegida y saludable durante todo el año.