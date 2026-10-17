4 Plantillas de stickers de Baby Saja Boys para decorar tu diario como toda una guerra del KPop Demon Hunters

Los Baby Saja Boys del universo de KPop Demon Hunters pueden convertirse en los grandes protagonistas de tu diario con stickers inspirados en su estética y personalidad. Puedes apostar por plantillas de stickers inspiradas en los Baby Saja Boys chibi, en versiones, idols, KPop o tumbler.

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4 Plantillas de stickers de los Baby Saja Boys para decorar tu diario

1. Plantilla de stickers de Baby Saja Boys chibi

Esta idea está pensada para representar una versión pequeña, cómica, adorable y tierna de los idols. Toma en cuenta que esta plantilla está inspirada en una versión más kawaii de los demonios.

2. Plantilla de stickers de los Saja Boys de KPop Demon Hunters en modo batalla

Esta plantilla de stickers está inspirada en una versión más intensa de los clásicos personajes, pues además de contar con versiones adorables de cada uno de los miembros de los Saja Boys, también aparecen sus versiones demoníacas en un estilo kawaii.

3. Plantilla de mini stickers de los Saja Boys de KPop Demon Hunters con sus accesorios

Ahora esta idea llega con una mezcla de los personajes de KPop Demon Hunters, en donde se le puede ver compartiendo escenario junto algunos accesorios como latas de soda pop.

4. Plantilla de stickers de KPop Demon Hunters de los Baby Saja Boys estilo tumblers

Esta es una colección que busca reunir diferentes versiones pequeñas de los personajes en tonos pastel y con rap casual, junto a accesorios y looks inspirados en una estética tumbler.

¿Cómo combinar los stickers en tu diario?

Una idea divertida para decorar tu diario puede ser optar por páginas temáticas, pues puedes utilizar cada una de estas plantillas de stickers de los Baby Saja Boys para inspirar tus recuerdos. Recuerda generar diseños demoníacos para una sección dedicada a sentimientos o emociones.