4 plantillas para tazas de Kpop Demon Hunters que son perfectas para tus hijos

Las plantillas de tazas inspiradas en KPop Demon Hunters pueden ser la opción creativa ideal para personalizar tu alacena o para sorprender a tu pequeño fan de las guerreras del KPop. Los diseños para tazas pueden ir desde las idols, Rumi, Mira, Zoey, o apostar por una idea en conjunto.

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4 Ideas para personalizar tasas inspiradas en el universo de KPop Demon Hunters

Plantilla para taza inspirada en Rumi

Esta es una idea de plantilla inspirada en Rumi, en donde su vestuario y una combinación de tonos inspirados en el personaje. El diseño puede ocupar una sola taza para mantener la idea frontal, utilizando tonos en mordado y su amor por el ramen.

Plantilla para taza inspirada en Mira

Una plantilla inspirada en Mira puede ser una opción ideal para quienes buscan decorar una taza inspirada en su representativa pasión explosiva. Esta idea combina colores vibrantes y su imagen como pieza central de la composición.

Plantilla para taza inspirada en Zoey

Para esta tercera idea, ahora el diseño se inspira en la esencia de Zoey, contando con una paleta de colores monocromática en verde y un diseño de personaje más minimalista. Además, el diseño incorpora una apariencia similar a una sopa instantánea de ramen.

Plantilla para taza con las guerreras del KPop

Ahora, si no sabes con cuál de las guerras del KPop darle vida a una taza personalizada, esta idea apuesta por una imagen en conjunto donde se puede apreciar a las combatientes de las fuerzas del mal, Rumi, Mira y Zoey, en un solo diseño inspirado en la etiqueta de una sopa instantánea.

Cualquiera de estas ideas puede ser ideal para sorprender a cualquier fan de Kpop Demon Hunters, pues te permitiría decorar y llevar al siguiente nivel de personalización tu taza favorita, sumando la pieza a una colección de las guerras del KPop o para disfrutar de tu pasión en cada desayuno.