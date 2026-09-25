5 posters de Romance Saja para regalar a una fanática de Los Saja Boys

Los trabajos de manualidades son una gran terapia ante las jornadas estresantes de cada día, pero también sirven para hacer grandes creaciones para adornar nuestra casa u obsequiar a una persona especial.

Noticias Baja California del 13 de agosto 2026

A través de nuestras manos, algo de imaginación y la ayuda de algunas guías, podemos darle forma a una gran cantidad de objetos en nuestra casa. Además, las manualidades son una práctica que se puede compartir por lo que invitan a la interacción social.

Manualidades de Romance Saja

Es en este marco que debemos destacar que cuando uno busca proyectos de manualidades se encuentra con un universo que parece infinito. Es por eso que conviene ajustar la búsqueda a nuestras preferencias y hoy el foco lo ponemos sobre uno de los integrantes de Los Saja Boys, de la popular película Las Guerreras K-Pop.

#romancesaja #edits #postermakingideas #kpopdemonhunters #kpopdemonhunterssajaboys🎶 ♬ 芒种 - 音阙诗听 @jaeseumin3 A poster for our dearest ❤️😘Romance Saja😘❤️ from 🌟SAJABOYS 🌟 _Since we've finally finished with making posters for HUNTRIX,let's move to the saja boysssssss!!....... although it's hard to edit posters for them all since pictures of them in Google are pretty rare.. especially those that have good poses in order to edit them into posters.........but I'll try tho.😜😤💪 -please leave a ❤️ and follow me for more 😘🫰 #sajaboys

El protagonista en esta oportunidad es Romance Saja, integrante de la exitosa boy band compuesta por demonios que cumplen ordenes de Gwi-Ma. Aunque se trata de un personaje aliado al mal, ha logrado una gran cantidad de fanáticos por su estética y estilo.

Los 5 mejores posters de Romance Saja

Si unimos las manualidades con Los Saja Boys podremos descubrir que hay mucho para hacer. Al respecto, a continuación te detallamos los mejores 5 posters que puedes diseñar con el estilo inconfundible de Romance Saja:

Cover de revista K-Pop: "Romance Saja Special Edition"

Un póster con estética de portada de revista de moda y música (Vogue o Dazed versión K-Pop) centrado en Los Saja Boys.

Materiales: Papel fotográfico satinado de 200g (tamaño A3), ordenador con programa de diseño (Canva, Photoshop o Photopea), marco de madera blanco o negro.

Paso a paso



Composición digital: Selecciona la imagen principal de mayor resolución de Los Saja Boys (idealmente una toma grupal con estética elegante o de concepto romántico). Encabezado e identidad: Coloca el título "ROMANCE SAJA" en tipografía serifa alta en la parte superior, superponiendo ligeramente la cabeza del integrante central sobre el texto para dar profundidad de portada real. Titulares y teasers: Agrega textos laterales en inglés y coreano con fuentes sans-serif finas. Incluye frases como "Exclusive Interview: The Secrets Behind Romance Saja", "World Tour Highlights", y firmas digitalizadas de los chicos. Detalles realistas: Añade un código de barras en la esquina inferior izquierda junto a la fecha de emisión y un sello circular que diga "Limited Collector's Edition". Impresión y acabado: Imprime en calidad fotográfica satinada para evitar reflejos de luz excesivos y colócalo en el marco sin cristal o con vidrio antirreflejo.

Póster interactivo 3D con toploaders y luces LED

Póster tridimensional que permite al fan intercambiar sus photocards favoritas dentro del propio póster.

Materiales: Plancha de cartón pluma (foam board) A3, 3 o 4 fundas rígidas (toploaders) para photocards, tira de luces micro LED a pilas (luz cálida o violeta), cinta de montaje en espuma 3D, silicona líquida y pintura acrílica.

Paso a paso



Fondo y base: Pinta el cartón pluma con un degradado en acuarela o acrílico usando los colores oficiales del grupo (por ejemplo, borgoña a negro o azul noche a violeta). Estructura tipográfica: Recorta las letras "LOS SAJA BOYS" en cartulina metalizada o dorada y pégalas en la parte superior usando trozos de cinta de espuma 3D para elevarlas respecto al fondo. Montaje de bolsillos: Pega los toploaders transparentes inclinados en el centro del póster con cinta 3D, dejando la abertura superior libre para deslizar las photocards oficiales o fanmade de Romance Saja. Instalación de iluminación: Haz pequeñas perforaciones con un punzón alrededor del borde o de las letras centrales y pasa las luces micro LED desde la parte trasera del cartón pluma. Fijación final: Pega la petaca de las baterías en la parte posterior del cartón pluma para que quede oculta y asegúrate de que el cable pase limpio.

Póster estilo acrílico transparente "Reproductor de Música"

Diseño minimalista inspirado en la interfaz de un reproductor de música, simulando que la canción "Romance Saja" se está reproduciendo.

Materiales: Placa de acrílico transparente (A3 o A4), marcadores de pintura acrílica de punta fina (blanco y dorado/plata), imagen impresa de Los Saja Boys, código de onda de Spotify impreso, marco flotante de cristal.

Paso a paso



Preparación de la plantilla: Imprime en papel común una fotografía del grupo junto con el diseño del reproductor (barra de reproducción, botones de play/pausa, tiempo 03:14 y el título "Romance Saja - Los Saja Boys"). Calcado sobre acrílico: Limpia la placa de acrílico con alcohol. Coloca la plantilla de papel debajo de la placa de acrílico y sujétala con cinta adhesiva para que no se mueva. Trazado de líneas: Con el marcador acrílico blanco, traza cuidadosamente todos los iconos de reproducción, la barra de progreso al 80% y los textos. Imagen central y código: Pega la fotografía del concepto en la zona central asignada y dibuja debajo la onda del código de Spotify para que pueda escanearse con el teléfono. Sellado: Deja secar 24 horas y encuadra en un marco flotante donde el fondo transparente haga resaltar las luces de la pared donde se cuelgue.

Póster Moodboard & Scrapbook "Concert Memories & Backstage Pass"

Un póster lleno de textura y recuerdos simulados de un concierto de la era Romance Saja.

Materiales: Cartulina texturizada tipo papel kraft o lana (A3), impresiones tipo Polaroid de los miembros, réplica de pase VIP de concierto, cinta washi tape brillante, sellos de tinta, confeti y cinta adhesiva de doble cara.

Paso a paso



Fondo de capas: Coloca la cartulina base y rasga trozos de papel de libro viejo o partituras musicales para pegarlos en las esquinas, creando un fondo dinámico. Disposición de fotos: Distribuye 5 o 6 fotos de Los Saja Boys en formato Polaroid por el área de trabajo. Sujeta las esquinas con trozos de washi tape en tonos metálicos o con purpurina. Pase VIP y entradas: Diseña e imprime un pase VIP "Backstage Access: Romance Saja Tour". Hazle una perforación en la parte superior, pasa un cordón de satén y pégalo de forma superpuesta en una esquina. Anotaciones a mano: Escribe a mano con pluma estilográfica o rotulador de caligrafía frases icónicas de las letras de las canciones, fechas ficticias de giras y notas de amor para el fandom. Detalles finales: Agrega sellos con tinta negra, pegatinas temáticas de leones/corazones y aplica una capa ligera de fijador en aerosol para proteger el papel.

Póster Cyberpunk Holo-Calado con Papel Foil

Póster de alto contraste con estética dark romance que refleja colores según el ángulo de la luz.

Materiales: Cartulina negra mate de alto gramaje (300g, A3), lámina de papel foil holográfico (iridiscente o plateado), cúter de precisión (bisturí de manualidades), alfombrilla de corte, pegamento en aerosol.

Paso a paso

