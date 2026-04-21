3 looks de ojos que están reemplazando al “clean look”

Aunque el clean look continúa siendo una de las principales tendencias del 2026, lo cierto es que su estética ha evolucionado más hacia un maximalismo expresivo que se puede ver en el maquillaje de ojos.

Las nuevas tendencias están encaminadas hacia priorizar la identidad personal sobre la pefección pulida. Hoy te presentamos tres difetentes looks de ojos que te ayudarán a formar parte de esta "nueva era".

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Los 3 looks de ojos que teemplazan el clean look

Cloud Dancer y Watercolor lids

Esta tendencia está inspirada en el color del año 2026, el Cloud Dancer, y se caracteriza por sus tonos blancos platinados y sus pasteles etéreos.

Ojos con sombras cloud dancer|Pinterest

El look que proponemos se consigue con nubes de color lavanda, azul cielo o menta, que se aplican de forma difuminada y sin bordes definidos, creando un efecto de acuarela en el párpado.

Esto reemplaza totalmente al clean look porque mantiene luminosidad, añadiendo un toque futurístico y artístico que el minimalismo convencional no tiene.

Messy & smudged glam

La perfección del delineado impecable ha muerto, lo de hoy está en buscar un look vívido y deliberadamente imperfecto.

Ojos con sombras messy & smudged glam|Pinterest

Este estilo se consigue con delineados negros o marrones oscuros que difuminen hacia afuera, casi como si hubieses dormido y despertado con ellos. Puede acompañarse de tonos tierra o whiskey, que se aplicarán de forma monocromática.

Reemplaza al clean look por ser una propuesta más rebelde, que celebra la autenticidad y la textura de la piel, contraria a la "belleza de Instagram".

Graphic & structural liner

Ojos con diseño de graphic & structural liner|Pinterest

Este 2026 se cambia el enfoque de la "mirada desnuda" y se proponen estructuras arquitectónicas alrededor del ojo. Este look se puede conseguir con diseños de líneas gráficas que no necesariamente siguen la forma de las pestañas.

También se caracteriza por el uso de colores vibrantes, como el azul eléctrico o el verde esmeralda y destaca el énfasis en el lagrimal, con puntos de luz metálicos o neón, convirtiendo al maquillaje en un verdadero lienzo.

