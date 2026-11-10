5 colores de uñas versátiles para usar en noviembre

El mes de noviembre se caracteriza por sus días grises, las primeras lluvias y también porque los días son más cortos. Este contexto influye en la manicura por lo que tanto los colores como diseños cambian.

En esta oportunidad te vamos a contar sobre los colores otoñales que te harán lucir elegante a donde sea que vayas, además son muy versátiles por lo que puedes combinarlos como quieras.

¿Cuáles son los colores de uñas de noviembre?

Rosa pastel

El rosa pastel se recomienda para este mes ya que ofrece un acabado translúcido y con mucho brillo. Como resultado vas a obtener unas uñas delicadas que combinan con cualquier look y encajan en distintas ocasiones.

Burdeos profundo

Otra opción es el burdeos profundo que es elegante e intenso. Es un tono que puede ser llevado a una entrevista de trabajo o a una cena sin que nadie piense que estás compitiendo por la atención.

Marrón suave

Este es un color que se relaciona con los matices del café. Aporta calidez a tus manos y crea un contraste muy lindo con las pieles claras. Es una gran alternativa ante el marrón chocolate.

Morado oscuro

Aquí nos encontramos con un tono que se posiciona entre el burdeos y el ciruela. Aporta una profundidad interesante por lo que es una buena alternativa a las uñas negras, pero sigue siendo intenso. Es, sin duda alguna, una opción con carácter que encaja bien en los meses de otoño.

Verde oliva

Por último, tenemos el verde oliva que es uno de los tonos más fáciles de llevar. Es ideal ya que encaja muy bien con otros colores propios del otoño, este permite innovar con la manicura sin resultar demasiado llamativo.