3 stickers de Rumi de KPop Demon Hunters para hacer esferas de Navidad

Llevar el estilo y la energía del universo K-Pop Demon Hunters a tus decoraciones decembrinas es la mejor forma de tener un árbol de Navidad totalmente original y fuera de lo común.

La líder y protagonista de la serie, Rumi, con su icónico cabello morado y su actitud de cazadora, es el personaje perfecto para estelarizar tus manualidades navidelas.

Utilizar stickers troquelados para personalizar esferas lisas o transparentes es un truco rápido, económico y con un acabado impecable que simula mercancía oficial de colección.

Los 3 diseños de stickers de Rumi para colocar en las esferas de tu árbol de Navidad

Rumi en versión Chibi Kawaii

Este diseño transforma las facciones de combate de la cazadora en una ilustración miniatura sumamente tierna, ideal para suavizar la decoración navideña.

Presenta a Rumi con una expresión alegre, mejillas sonrojadas y unos ojos anime gigantescos, complementado por un gorrito navideño clásico o detalles de copos de nieve de fondo.

Rumi en versión Chibi Kawaii Rumi en versión Chibi Kawaii

Rumi de cuerpo completo en pose de acción

Para los fanáticos que prefieren capturar la esencia guerrera y musical del personaje directamente en las ramas del pino.

Muestra a la protagonista luciendo su chamarra táctica característica, adoptando una pose de baile o empuñando su micrófono místico listo para repeler a las sombras.

Rumi de cuerpo completo en pose de acción Rumi de cuerpo completo en pose de acción

Primer plano Huntrix Stage Look

Un diseño circular enfocado en el rostro de Rumi durante sus icónicas presentaciones musicales, transmitiendo seguridad y poder.

Un enfoque macro en su mirada decidida, su peinado morado perfectamente detallado y un fondo con runas místicas o destellos estrellados.

Primer plano Huntrix Stage Look Primer plano Huntrix Stage Look

Cómo armar tus esferas personalizadas paso a paso

Lograr que tus calcomanías se adhieran perfectamente a la superficie curva de una esfera es fácil siguiendo este método:

Imprime en el papel correcto, preferentemente vinil autoadhesivo brillante o fotográfico. Después, limpia la parte exterior de la esfera de plástico o vidrio con un paño húmedo y un poco de alcohol para remover polvo.

Si el sticker es muy grande o circular, haz pequeños cortes milimétricos en el borde blanco antes de pegarlo, así la estampa se adaptará a la curva de la esfera sin crear arrugas molestas.

Retira el papel protector y coloca el centro del sticker sobre la esfera, si usas esferas huecas o transparentes, retira la tapa superior y rellena con diamantina, pompones miniatura o apepl celofán morado.