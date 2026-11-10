3 stickers de Rumi de KPop Demon Hunters para hacer esferas de Navidad

Llevar el estilo y la energía del universo K-Pop Demon Hunters a tus decoraciones decembrinas es la mejor forma de tener un árbol de Navidad totalmente original y fuera de lo común.
La líder y protagonista de la serie, Rumi, con su icónico cabello morado y su actitud de cazadora, es el personaje perfecto para estelarizar tus manualidades navidelas.
Utilizar stickers troquelados para personalizar esferas lisas o transparentes es un truco rápido, económico y con un acabado impecable que simula mercancía oficial de colección.
Los 3 diseños de stickers de Rumi para colocar en las esferas de tu árbol de Navidad
- Rumi en versión Chibi Kawaii
Este diseño transforma las facciones de combate de la cazadora en una ilustración miniatura sumamente tierna, ideal para suavizar la decoración navideña.
Presenta a Rumi con una expresión alegre, mejillas sonrojadas y unos ojos anime gigantescos, complementado por un gorrito navideño clásico o detalles de copos de nieve de fondo.
- Rumi de cuerpo completo en pose de acción
Para los fanáticos que prefieren capturar la esencia guerrera y musical del personaje directamente en las ramas del pino.
Muestra a la protagonista luciendo su chamarra táctica característica, adoptando una pose de baile o empuñando su micrófono místico listo para repeler a las sombras.
- Primer plano Huntrix Stage Look
Un diseño circular enfocado en el rostro de Rumi durante sus icónicas presentaciones musicales, transmitiendo seguridad y poder.
Un enfoque macro en su mirada decidida, su peinado morado perfectamente detallado y un fondo con runas místicas o destellos estrellados.
Cómo armar tus esferas personalizadas paso a paso
Lograr que tus calcomanías se adhieran perfectamente a la superficie curva de una esfera es fácil siguiendo este método:
Imprime en el papel correcto, preferentemente vinil autoadhesivo brillante o fotográfico. Después, limpia la parte exterior de la esfera de plástico o vidrio con un paño húmedo y un poco de alcohol para remover polvo.
Si el sticker es muy grande o circular, haz pequeños cortes milimétricos en el borde blanco antes de pegarlo, así la estampa se adaptará a la curva de la esfera sin crear arrugas molestas.
Retira el papel protector y coloca el centro del sticker sobre la esfera, si usas esferas huecas o transparentes, retira la tapa superior y rellena con diamantina, pompones miniatura o apepl celofán morado.