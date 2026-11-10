Los seguidores de KPop Demon Hunters pueden llevar su afición a una actividad manual con ilustraciones inspiradas en el personaje de cabello turquesa, conocido por su apariencia infantil, sus atuendos rosas y su peculiar personalidad. Es por ello que traemos 6 plantillas de Baby Saja Boys para imprimir y crear un pequeño libro para colorear, como lo son estos 4 stickers para imprimir y decorar los regalos de Navidad de tus hijos.

La propuesta consiste en reunir 6 dibujos con diferentes poses, expresiones y vestuarios para formar un cuadernillo que los niños puedan personalizar con lápices, crayones o plumones. Mientras que estas 5 plantillas de KPop Demon Hunters son ideales para imprimir y crear etiquetas para los lápices.

6 plantillas de baby Saja Boys para imprimir y crear un pequeño libro para colorear 6 plantillas de baby Saja Boys para imprimir y crear un pequeño libro para colorear (IA)

Las plantillas de Baby Saja Boys para colorear

1. Retrato con suéter rosa de rombos: La primera página puede mostrar al personaje de frente, con su característico cabello turquesa y un suéter rosa con figuras geométricas. El diseño debe incluir contornos amplios en las prendas y el rostro para facilitar el uso de diferentes tonalidades.

2. Figura con gorro y expresión sonriente: Otra alternativa consiste en representar al idol con uno de sus característicos gorros pequeños, cabello visible en los costados y una expresión alegre. El dibujo puede incluir la figura hasta la cintura, con las manos a los costados y una camiseta debajo del suéter.

3. Versión chibi con cabeza grande: El tercer diseño puede contener proporciones chibi, con una cabeza más grande que el cuerpo, extremidades cortas y ojos expresivos. Esta variante permite simplificar los detalles del vestuario y dejar espacios amplios para aplicar colores.

4. Baby Saja con micrófono: Una cuarta página puede mostrarlo durante una presentación musical, con un micrófono en una mano y una pose de rap. El vestuario puede conservar los elementos de su apariencia habitual, mientras que el fondo incorpora estrellas, luces y pequeños círculos que representen el escenario.

5. Rostro con diferentes expresiones: La quinta propuesta reune cuatro retratos en una misma hoja: una cara sonriente, otra sorprendida, una expresión molesta y una mirada traviesa. Cada recuadro debe conservar el cabello turquesa y los rasgos faciales del personaje, pero cambiar la posición de las cejas, los ojos y la boca.

6. Versión demoníaca con ojos brillantes: El último diseño puede mostrar una interpretación más oscura, con ojos luminosos, colmillos y detalles sobrenaturales.