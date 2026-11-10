Ideas DIY: transforma tus tablas de picar viejas en increíbles organizadores de pared

En toda cocina encontramos tablas de picar que con el tiempo se van desgastando por el uso. Si tienes algunas en tu casa que tenga rayones profundos, deformaciones o manchas pues no las tires ya que puedes volver a utilizarlas.

Con el paso del tiempo la superficie deja de ser adecuada para preparar los alimentos por lo que te vamos a contar como transformar las tablas de madera en organizadores de pared para colocar pequeños objetos. Así vas a poder obtener una pieza decorativa.

Tabla de picar Esta tabla tiene grandes usos. (Canva/Canva)

¿Cómo reciclar las tablas de picar viejas?

El primer paso es tener a disposición la tabla de madera que ya no utilizas, varios ganchos metálicos pequeños, papel de lija, tornillos y un sistema de fijación adecuado para la pared.

Procura que la tabla se encuentre firme, sin grietas profundas ni sectores que estén en mal estado. Si ves que tiene humedad persistente, moho o deterioro estructural, lo recomendable es desecharla.

Debes lavar la tabla, esperar que se seque completamente y lijar la superficie para retirar las asperezas. Marca los puntos donde colocar los ganchos con una separación suficiente para colgar varios objetos. Los ganchos deben fijarse con tornillos apropiados para el grosor de la madera.

Si lo deseas puedes darle un acabado compatible con el material y dejarlo secar. Este organizador puede colocarse en la entrada de la casa para tener las llaves a mano u otros objetos que suelen perderse con facilidad.

Tabla de picar Este material puede ser reutilizable. (Pinterest/Pinterest)

También puede colocarse en un pasillo o junto a un escritorio para organizar artículos ligeros. Las tablas que conservan su color natural aportan un estilo rústico, mientras que las pintadas en tonos neutros pueden integrarse en decoraciones modernas.

Esta es una manera interesante de prolongar la vida útil de un objeto doméstico con una transformación sencilla.