No cabe duda que una de las cintas más exitosas hoy en día es Kpop Demon Hunters, la famosa película ha logrado acumular miles de fans que no solo se han convertido en fans de los personajes, sino que buscan acumular productos y todo lo relacionado a las Guerreras Huntrix y los Saja Boys, es por eso que en esta ocasión te presentamos 3 plantillas de stickers en tamaño miniatura, ideales para que imprimas, recortes y decores el teclado de tu computadora.

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Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers miniatura para imprimir y decorar el teclado de tu computadora: desde Saja Boys hasta HUNTRIX

Estos stickers tienen a los personajes de los Saja Boys, banda de kpop de la película, mismos que interpretan la canción “Soda Pop”. Por otro lado, también se encuentran calcomanías de Rumi, Zoey y Mira; las tres Guerreras Huntrix. Estas plantillas las puedes imprimir en hojas con pegatina para después solo recortar y pegar sobre el teclado de tu laptop o PC.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers miniatura para imprimir de los Saja Boys

Esta plantilla cuenta con los 4 integrantes de los Saja Boys (Jinu, Mistery, Romance y Abby) en versión miniatura en donde la cabeza de los idols es más pequeña que su cuerpo. Cada uno de los cantantes destaca por tener el atuendo que los caracteriza así como su icónico color de pelo de color.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers miniatura para imprimir de las Guerreras Huntrix

Esta plantilla es ideal para las fans de Rumi, Zoey y Mira; las tres Guerreras Huntrix. Al igual que la plantilla anterior, estos stickers destacan porque la cabeza del personaje es más grande que el cuerpo. Por otro lado, destacan elementos característicos de cada guerrera como su color de pelo, outfit, y peinado. Por ejemplo, en Rumi destaca su cabello morado en forma de trenza, en Zoey su pelo negro en un peinado de dos chongos y en Mira su pelo en tono rosa con dos coletas altas.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers miniatura para imprimir con Derpy Tiger

Esta plantilla, como su nombre lo indica, tiene en sus stickers a Derpy Tiger, el icónico felino sobrenatural proveniente del inframundo. Por otro lado, también hay stickers del famoso lightstick de color lila, algunas estrellas, y figuras de latas con la palabras “soda pop”. Por otro lado, también está Rumi comiendo un vaso de ramen, algo característico de la cinta.