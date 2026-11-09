Nuestras tabletas electrónicas forman parte importante de nuestra vida digital, ya sea en el trabajo, el estudio o el entretenimiento. Por lo que personalizarlas es algo bastante común.

Si eres fanática de Peppa Pig, la cerdita más famosa de la televisión, o buscas una actividad creativa para personalizar el dispositivo de los más pequeños de la casa, los stickers son la opción ideal.

Decorar calcomanías te permite transformar un aparato tecnológico frío en una pieza llena de personalidad y color.

Las 5 mejores ideas para personalizar tu tablet con stickers de Peppa Pig

Para lograr un acabado impecable que no luzca caótico y que resista el uso diario sin desgastarse, la planeación del diseño es clave. Antes de pegar cualquier sticker, limpia muy bien la superficie con un paño de microfibra y un poco de alcohol para eliminar la grasa y el polvo, luego, elige tu estilo favorito:

El aesthetic collage

Este estilo consiste en cubrir toda la superficie de la tablet o de la funda, superponiendo ligeramente unas calcomanías sobre otras. Ármalo con stickers de Peppa, George, Papá Cerdio y Mamá Cerdita en diferentes tamaños.

5 ideas para decorar tu tablet con stickers de Peppa Pig 5 ideas para decorar tu tablet con stickers de Peppa Pig

El diseño storybook frame

En lugar de pegar personajes al azar, recrea una escena clásica de la caricatura utilizando los bordes de la tableta como si fueran el arco de una ventana.

Minimalismo pastel pop

Si prefieres un estilo más limpio, sutil y elegante que no sature la vista esta opción es para ti. Hazlo con tres o cuatro estampas gigantes de alta caldad y colóala formando un patrón geométrico.

5 ideas para decorar tu tablet con stickers de Peppa Pig 5 ideas para decorar tu tablet con stickers de Peppa Pig

La funda transparente intercambiable

Compra una funda de silicón transparente. Acomoda tus stickers de Peppa Pig boca abajo directamente sobre la parte trasera de la tablet sin quitarles el papel protector. Es ideal si te da miedo dañar el material de tu dispositivo electrónico.

Combinación con lettering y washi tape

Enmarca las esquinas de la tableta con cinta en tonos que combinen con la caricatura de Peppa Pig. Añade stickers de letras para escribir tu nombre o una palabra inspiradora junto a tu personaje favorito.