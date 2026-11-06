Si tus pequeños son fans de las aventuras de Paw Patrol seguro les encantará darle un toque único y divertido a sus útiles escolares con mini stickers inspirados en sus personajes favoritos de la Patrulla Canina. A continuación, te compartimos 3 plantillas ideales para decorar plumones, colores y lápices. Si bien es una forma sencilla para llevar a sus cachorros favoritos a todas partes, también se trata de un detalle muy bonito para personalizar artículos que usan día con día.

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3 mini stickers de Paw Patrol para tus colores, plumones y lápices

Con estas increíbles plantillas, los pequeños podrán llevar las aventuras de Chase, Marshall y Skye y más directo al salón de clases a través de diseños coloridos y súper especiales. Lo mejor de esta idea es que también puede servir para identificar sus lápices, colores o plumones favoritos, además de que pueden utilizarse para adornar otros artículos escolares, como libretas, estuches o más.

Miembros de la Patrulla Canina: Esta plantilla incluye a todos los miembros de la Patrulla Canina, por lo que podrás darle ese toque especial a tus útiles con personajes como Chase, Marshall, Skye, Rocky, Rubble, Zuma y Everest.

Escudos: Si estás en busca de un diseño más discreto, estos escudos son la opción ideal. En la plantilla podrás encontrar rostros como los de Chase, Marshall, Skye, Rubble y Zuma, sobre un escudo del color que más los caracteriza.

Stickers circulares: Estos stickers circulares también quedan perfectos para decorar lápices, plumones y colores. A diferencia de las plantillas anteriores, esta cuenta con otros personajes, como Liberty y Everest, así como el líder del equipo: Ryder, quien se encarga de coordinar las misiones y reunir a los cachorros cada que hay una emergencia.

¿Cómo imprimir tus propios stickers de Paw Patrol para decorar lápices, plumones y colores? Este es el mejor papel

Para hacer tus propios mini stickers de Paw Patrol, solo tienes que descargar la plantilla que más te guste y ajustar la imagen al tamaño de tu preferencia en un archivo digital. Posteriormente, envíala a imprimir a color y en papel adhesivo, ya que este permite despegar los diseños y pegarlos directamente sobre cualquier superficie. Si gustas, puedes elegir un papel con acabado brillante para que resalte aún más. Una vez que tengas tus impresiones, recorta cada sticker y listo. Tendrás tus propias estampas para decorar.