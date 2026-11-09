¿Qué color de vela debes poner en tu dormitorio para mejorar el descanso?

Para crear un dormitorio que invite al descanso, el color de vela más recomendado desde la perspectiva del Feng Shui es el blanco o el crema. Estos tonos se asocian con la serenidad, la claridad y la armonía: cualidades que ayudan a construir un ambiente visualmente relajante.

En el Feng Shui, el dormitorio es uno de los espacios más importantes del hogar porque está vinculado con la recuperación física y emocional. Por eso, se procura que su decoración transmita tranquilidad y evite los estímulos visuales intensos. La elección de una vela puede formar parte de ese propósito.

¿Qué color de vela recomienda el Feng Shui para un dormitorio tranquilo?

La elección del color puede interpretarse a partir de los 5 elementos del Feng Shui y de las sensaciones que transmite cada tonalidad. Para un dormitorio, suelen preferirse colores suaves, que no generen una impresión de exceso de energía.

Blanco: se relaciona con la pureza, la claridad y la calma. Es una opción versátil para crear una atmósfera sencilla y despejada.

se relaciona con la pureza, la claridad y la calma. Es una opción versátil para crear una atmósfera sencilla y despejada. Crema o beige: son tonos asociados con la estabilidad y la contención. Además, aportan calidez sin resultar demasiado llamativos.

son tonos asociados con la estabilidad y la contención. Además, aportan calidez sin resultar demasiado llamativos. Rosa pálido: se vincula simbólicamente con la ternura, el afecto y la suavidad, por lo que puede acompañar una decoración acogedora.

se vincula simbólicamente con la ternura, el afecto y la suavidad, por lo que puede acompañar una decoración acogedora. Verde claro: representa la naturaleza, el crecimiento y la renovación. Puede utilizarse en espacios donde se busca transmitir frescura y equilibrio.

La especialista en Feng Shui Lillian Too, autora de numerosos libros sobre esta filosofía, explica en sus publicaciones la importancia de armonizar los espacios domésticos mediante los colores, los elementos y la disposición de los objetos. Desde esa perspectiva, conviene elegir una tonalidad que acompañe la función del ambiente y no genere contrastes visuales demasiado intensos.

¿Dónde colocar una vela en el dormitorio según el Feng Shui?

Además del color, la ubicación de los objetos también tiene importancia dentro de esta filosofía. Para conservar una sensación de orden y tranquilidad, es preferible evitar que la vela se convierta en el centro de atención del dormitorio.

Estas son algunas recomendaciones para integrarla en la decoración:

Sobre una mesa auxiliar: puede colocarse en una superficie estable, siempre que esté alejada de cortinas, ropa de cama y otros materiales inflamables.

puede colocarse en una superficie estable, siempre que esté alejada de cortinas, ropa de cama y otros materiales inflamables. En un rincón despejado: elegir un lugar sin acumulación de objetos ayuda a mantener una estética ordenada.

elegir un lugar sin acumulación de objetos ayuda a mantener una estética ordenada. Lejos de la cama: no es necesario ubicarla junto a la almohada. Es preferible mantener una distancia segura y apagarla antes de dormir.

no es necesario ubicarla junto a la almohada. Es preferible mantener una distancia segura y apagarla antes de dormir. En un recipiente adecuado: utilizar un portavelas resistente al calor reduce el riesgo de accidentes.

Es importante recordar que una vela encendida nunca debe dejarse sin supervisión ni permanecer prendida durante la noche. Para mejorar el descanso, también conviene mantener horarios regulares, reducir la luz intensa antes de acostarse y procurar que el dormitorio tenga una temperatura agradable.