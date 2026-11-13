Los accesorios escolares pueden tener un toque inspirado en KPop Demon Hunters, la película que combina música, fantasía y acción, ofrece personajes y elementos visuales que pueden servir como referencia para imprimir estas 6 plantillas para crear identificadores para mochilas. Asimismo, puedes optar por estos stickers de los Saja Boys tipo chibi.

Estos elementos son ideales por sus ilustraciones, las cuales sirven para distinguir cuadernos, estuches y pertenencias infantiles. Mientras que estas 3 plantillas de stickers de Saja Boys estilo retro para imprimir y decorar tus audífonos.

6 plantillas de KPop Demon Hunters para imprimir y crear identificadores para mochilas 6 plantillas de KPop Demon Hunters para imprimir y crear identificadores para mochilas (IA)

Las plantillas para crear identificadores para mochilas

1. Rumi con detalles morados: La primera propuesta utiliza un retrato de la líder de HUNTRIX como elemento principal. El diseño puede llevar un marco morado, estrellas y un espacio blanco en la parte inferior para escribir el nombre del alumno, su grupo y un teléfono de contacto.

2. Mira con fondo rosa y negro: Esta alternativa utiliza la imagen de la bailarina del grupo sobre un fondo con corazones, estrellas o líneas geométricas. El recuadro inferior puede incluir los datos del propietario y una pequeña franja de color para distinguir el accesorio entre los objetos de otros compañeros.

3. Zoey con ilustraciones de micrófonos y estrellas: La tercera alternativa utiliza tonos amarillos, rosas y azules para acompañar el retrato de la integrante más joven de HUNTRIX. El espacio destinado al nombre puede ocupar la parte central, mientras que los elementos musicales decoran los extremos.

4. HUNTRIX con las tres protagonistas: Esta propuesta reúne a Rumi, Mira y Zoey en una sola composición. El diseño puede tener forma rectangular, con las tres figuras en la parte superior y un recuadro blanco en la zona inferior para anotar los datos personales.

5. Saja Boys con fondo azul y negro: Para quienes prefieren a la banda antagónica, otra alternativa consiste en utilizar una composición con los integrantes de la agrupación rival. El fondo puede incluir estrellas, destellos y una franja clara para escribir el nombre.

6. Derpy con una composición divertida: El tigre azul puede ser protagonista de un diseño distinto a los anteriores. La ilustración puede ocupar casi toda la superficie, con pequeñas estrellas y un espacio lateral para los datos personales.