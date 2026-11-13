Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo ofrecen distintas oportunidades para cambiar el estilo de la manicura. Los acabados metálicos, las aplicaciones brillantes, los tonos vino y las combinaciones con dorado son ideales para utilizar en diciembre 2026. Mientras que estos 9 diseños de uñas del #2 que puedes usar en almendradas o cuadradas.

También existen alternativas discretas con bases nude, francesas renovadas y pequeños detalles decorativos para quienes prefieren evitar los adornos excesivos. La elección del diseño depende del largo, la forma y el mantenimiento que cada persona quiera dedicarle. Mientras que estos 7 diseños de uñas que puedes usar en noviembre si tienes los dedos anchos.

9 imágenes de uñas acrílicas que puedes usar en diciembre 2026 y no querrás quitarte 9 imágenes de uñas acrílicas que puedes usar en diciembre 2026 y no querrás quitarte (IA)

Las uñas acrílicas para diciembre 2026

1. Rojo cereza con efecto cromado: El rojo continúa como uno de los tonos clásicos de las fiestas, pero el acabado espejo le da una apariencia diferente. Esta propuesta combina una base rojo cereza con polvo cromado para conseguir un reflejo metálico.

2. Verde esmeralda con efecto terciopelo: El verde representa otra alternativa para quienes buscan una decoración relacionada con la Navidad sin recurrir a figuras tradicionales. El efecto cat eye utiliza partículas magnéticas que crean una franja luminosa sobre el esmalte y producen una apariencia similar al terciopelo.

3. Moños rojos sobre una base nude: Las decoraciones inspiradas en envolturas de regalos también forman parte de las propuestas festivas.

4. Francesa con puntas doradas: La manicura francesa tradicional adquiere un aspecto más festivo cuando sustituye la línea blanca por un acabado dorado. La propuesta conserva una base nude o rosa lechoso y añade una franja metálica muy fina en los extremos.

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5. Blanco perlado con copos de nieve: Los tonos blancos y los reflejos iridiscentes aparecen entre las alternativas para la temporada invernal. Esta propuesta combina una base blanca lechosa con partículas nacaradas y pequeños copos de nieve plateados.

6. Plata cromada para Año Nuevo: Los acabados espejo en color plata destacan entre las alternativas para las fiestas del 31 de diciembre.

7. Chocolate con reflejos bronce: Los tonos café también tienen un lugar entre las propuestas de invierno. Esta alternativa combina una base marrón oscuro con un acabado cromado en bronce o champagne, que aporta profundidad y refleja la luz.

8. Azul hielo con efecto cat eye: El azul claro y los reflejos plateados forman una combinación inspirada en los paisajes invernales.

9. Azul medianoche con estrellas doradas: Esta propuesta combina un tono azul profundo con pequeñas estrellas metálicas y partículas de brillo. La base oscura permite que los adornos dorados destaquen sin necesidad de incorporar demasiados elementos.