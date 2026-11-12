Los seguidores de KPop Demon Hunters pueden llevar a sus personajes favoritos en objetos de uso cotidiano, como lo son los audífonos. La idea es imprimir 3 plantillas de stickers de los Saja Boys tipo chibi, o también puedes optar por estas 4 para poner en la laptop.

Cada uno de los integrantes de la agrupación tiene diferentes características visuales para diferenciarlos, como lo son los colores, peinados, vestuario y accesorios, los cuales pueden venir en los stickers para personalizar tus audífonos y ser la envidia de tus amigos. Mientras que estas 3 plantillas son ideales para imprimir en papel calcomanía y decorar las paredes del cuarto.

3 plantillas de stickers de Saja Boys tipo chibi para imprimir y decorar tus audífonos 3 plantillas de stickers de Saja Boys tipo chibi para imprimir y decorar tus audífonos (IA)

Las plantillas de stickers Saja Boys tipo chibi

1. Stickers individuales: La primera propuesta reúne a los cinco integrantes en versiones de cuerpo completo, con proporciones pequeñas y cabezas grandes. Cada ilustración puede medir entre 3 y 4 centímetros de altura para que resulte adecuada para audífonos inalámbricos, estuches y otros accesorios de dimensiones reducidas.

2. Baby, Jinu y Romance con expresiones tiernas: La segunda propuesta consiste en crear una colección de rostros tipo chibi con diferentes expresiones. Este formato necesita menos espacio que las ilustraciones de cuerpo completo, ya que ocupa las superficies curvas de los estuches de audífonos.

3. Stickers con estética Soda Pop: La tercera propuesta utiliza elementos relacionados con la identidad visual de la agrupación y su canción “Soda Pop”. En lugar de concentrar toda la atención en los rostros, la hoja puede incluir estrellas, burbujas, corazones, micrófonos, destellos y pequeños símbolos musicales.

Para elaborar estas propuestas se necesita una impresora compatible con papel adhesivo, tijeras pequeñas y una hoja de etiquetas imprimibles. Antes de comprar el material, hay que comprobar si funciona con impresoras de inyección de tinta o láser, ya que no todos los papeles admiten ambas tecnologías.