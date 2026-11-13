Antes de comprar papel, bolsas decorativas o listones para las celebraciones de diciembre, revisa el clóset: las camisas, los pantalones de mezclilla, las playeras y los retazos de tela pueden convertirse en materiales para envolver los regalos de Navidad, festividad en la que puedes utilizar estas 9 imágenes de uñas acrílicas que puedes usar y no querrás quitarte.

Una de las técnicas que permite conseguirlo es el furoshiki, una tradición japonesa que utiliza piezas de tela para cubrir, transportar y guardar objetos. Este método funciona con distintos tipos de textiles, como sábanas y sobrantes de tela. Mientras que así puedes decorar tu árbol de Navidad si tienes poco espacio.

5 ideas para envolver tus regalos de Navidad con ropa vieja que ya no usas y darle un segundo uso 5 ideas para envolver tus regalos de Navidad con ropa vieja que ya no usas y darle un segundo uso (IA)

Las ideas para envolver regalos de Navidad

1. Camisa de algodón: Elige una camisa que ya no utilices, corta una sección amplia de la espalda y retira los botones o las costuras que puedan estorbar. Después, dale forma cuadrada y coloca una caja en el centro, con la tela extendida en diagonal. .

2. Playera convertida en bolsa con nudo: Una camiseta de algodón es ideal para objetos pequeños, como accesorios, libros o artículos de cuidado personal. Corta un rectángulo amplio de la parte central, coloca el artículo en medio y junta los extremos superiores para formar una bolsa. Utiliza una tira de la misma prenda para sujetar la abertura y hacer un moño.

3. Bolsitas con los bolsillos de los jeans: Recorta el bolsillo trasero junto con una parte de la tela que lo rodea, conserva sus costuras laterales y agrega un trozo de tela en la parte superior para formar una solapa. Son ideales para chocolates empaquetados, tarjetas, pulseras o accesorios pequeños.

4. Mangas de camisa: Las mangas pueden envolver botellas, termos, frascos o artículos cilíndricos. Primero, corta una manga de acuerdo con la longitud del objeto y conserva una de las costuras originales. Cierra uno de los extremos con hilo y aguja o con una costura resistente; después, introduce el artículo y utiliza el puño como parte del acabado superior.

5. Retazos para formar una cubierta multicolor: Recorta cuadrados o rectángulos de distintas telas y únelos con puntadas sencillas hasta formar una superficie más amplia. Procura que las costuras queden planas para facilitar los dobleces y los nudos. Esta cubierta funciona para cajas de distintos tamaños, siempre que tenga suficiente superficie para cubrirlas.