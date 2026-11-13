Cuidado de la piel: “El escualano es ampliamente conocido por imitar los aceites naturales que tenemos en la piel”

Hay muchos productos que están destinados para el cuidado de la piel, pero los más utilizados son el ácido hialurónico, el retinol o el colágeno que se destacan por sobre los demás.

En el mundo de la cosmética podemos encontrarnos con una gran cantidad de fórmulas que contribuyen al cuidado de la piel por lo que te vamos a hablar sobre el escualano que es uno de los más recomendados por los dermatólogos.

¿Cuáles son los beneficios del escualano?

El escualeno es un lípido que se encuentra presente en la piel y que se produce de manera natural mientras que el escualano es una forma hidrogenada, formulada específicamente para alargar su duración.

Piel Aplica este producto a tu piel. (Canva/Canva)

Este tipo de productos es muy recomendado para todo tipo de piel por lo que pueden aprovechar sus beneficios desde las pieles grasas hasta las más secas. El objetivo de esta fórmula es poder sellar e hidratar el rostro, sin obstruir los poros y la de calmar y reforzar la barrera cutánea. Si bien no es muy conocido pues en el mundo de la cosmética es muy recomendado.

“El escualano es ampliamente conocido por imitar los aceites naturales que tenemos en la piel, equilibrando el sebo y evitando la sequedad. Nuestros cosméticos con escualano son perfectos para quiénes buscan una piel más suave, radiante y revitalizada, ayudando también a reducir la apariencia de líneas finas, mejorando la elasticidad y promoviendo un cutis más saludable y luminoso en pieles sobre todo sensibles”, explica Julia Smith, directora de producto de Ki Care.

Piel Este es un producto versátil. (Canva/Canva)

Por otro lado, tenemos que mencionar que es un producto muy versátil por lo que es muy elegido por muchas marcas que lo incluyen en sus productos combinado con otros ingredientes o activos hidratantes. Puedes encontrarlo con aceite de jojoba para obtener un extra de hidratación durante los meses de otoño e invierno, en los que la piel se resiente más.